Mở ra hành trình đổi mới và phát triển bền vững

Bí thư Thành ủy (khóa XVII) Nguyễn Văn Phương phát biểu bế mạc Đại hội

15 chỉ tiêu, 6 chương trình trọng điểm, 3 giải pháp đột phá

Đại hội xác định xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển Huế trở thành đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam, một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu.

Đến năm 2030, Huế phấn đấu là trung tâm khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo chất lượng cao của cả nước; một trung tâm kinh tế biển mạnh; quốc phòng, an ninh vững chắc; đời sống nhân dân ngày càng nâng cao.

Nghị quyết Đại hội đề ra 15 chỉ tiêu cụ thể, trong đó: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân từ 10% trở lên/năm; cơ cấu kinh tế dịch vụ chiếm 47% - 49%, công nghiệp và xây dựng 36% - 38%. GRDP bình quân đầu người đạt 5.800 USD - 6.000 USD vào năm 2030. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 70%; cơ bản không còn hộ nghèo. Có 19 bác sĩ/vạn dân, 100 giường bệnh/vạn dân; trên 93% trường học đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75% - 80%, trong đó 50% - 55% có bằng cấp, chứng chỉ. 17/19 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 2 xã nông thôn mới hiện đại. 100% khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn. Bình quân hằng năm kết nạp 1.700 - 2.000 đảng viên…

Phó Bí thư Thành ủy (khoá XVII) Phạm Đức Tiến tiếp thu các ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện trình Đại hội

Đại hội thông qua 6 chương trình trọng điểm, gồm: Phát triển đô thị thông minh gắn với đô thị di sản; phát triển công nghiệp; phát triển văn hóa - du lịch - dịch vụ; phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số; phát triển kinh tế tư nhân; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Song song, 15 nhiệm vụ lớn được đặt ra, từ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển hạ tầng, xúc tiến đầu tư, liên kết vùng, bảo vệ môi trường, đến phát triển Huế thành trung tâm văn hóa, du lịch, y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ của cả nước và khu vực.

Đại hội cũng xác định ba nhóm giải pháp đột phá: Hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút đầu tư; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thông minh gắn với lợi thế đô thị di sản và chuyển đổi số.

Về nhân sự Ban Chấp hành khóa XVII, Đại hội đã bầu 52 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ Thành ủy gồm 15 đồng chí.

Đồng chí Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Thành ủy (khóa XVI), Chủ tịch UBND thành phố, được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Huế khóa XVII. Ba đồng chí được bầu giữ chức Phó Bí thư Thành ủy là: Phạm Đức Tiến (Phó Bí thư Thường trực khóa XVI), Phan Thiên Định (Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố) và Nguyễn Chí Tài (Phó Chủ tịch UBND thành phố).

Đại hội bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy gồm 11 đồng chí; đồng chí Phạm Thị Minh Huệ tiếp tục giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVII. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, gồm 18 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết; đồng thời, thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng…

Bí thư Thành ủy (khoá XVI) Lê Trường Lưu chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XVII

Sớm đưa Nghị quyết Đại hội XVII vào cuộc sống

Trong diễn văn bế mạc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phương (khoá XVII) nhấn mạnh: Thành công của Đại hội là tạo nên sức mạnh mới, tinh thần và khát vọng mới, cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, vận hội mới, quyết tâm xây dựng thành phố Huế phát triển theo hướng xanh - thông minh - giàu bản sắc, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân cả nước.

Để làm được điều đó, ngay sau Đại hội, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc từ thành phố đến các xã, phường, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVII và mỗi đồng chí đại biểu Đại hội với cương vị, trọng trách của mình, cần tổ chức tốt việc tuyên truyền, quán triệt sâu rộng văn kiện của Đại hội đến cán bộ, đảng viên, Nhân dân; khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa và tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện, phân công trách nhiệm rõ ràng, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện bằng những công việc, sản phẩm cụ thể để sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Theo Bí thư Thành ủy (khoá XVII) Nguyễn Văn Phương, một chặng đường mới đang mở ra với nhiều thời cơ, vận hội, cùng với những khó khăn, thách thức đan xen. Đại hội khép lại cũng chính là lúc một hành trình mới chính thức bắt đầu - hành trình của đổi mới, sáng tạo, của khát vọng vươn lên mạnh mẽ với tâm thế và tầm vóc của một thành phố trực thuộc Trung ương. “Nhiệm vụ đặt ra đối với chúng ta là rất to lớn và nặng nề, nhưng rất vẻ vang. Chúng ta không chỉ mang theo di sản ngàn năm văn hiến, mà còn mang theo niềm tin vững chắc, khát vọng lớn lao và trách nhiệm trước lịch sử, trước Nhân dân. Mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Huế hôm nay hãy là người kiến tạo tương lai, là chủ thể của sự phát triển, cùng chung tay đưa Huế vươn tầm cao mới”, đồng chí Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh.

Ban Thường vụ Thành ủy (khóa XVII) tặng hoa cảm ơn những đóng góp của Bí thư Thành ủy (khoá XVI) Lê Trường Lưu

Ðại hội kêu gọi các cấp, các ngành, toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân thành phố, tiếp bước truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng của quê hương; phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; không ngừng nỗ lực, phấn đấu, đem hết tâm sức, trí tuệ cùng toàn Đảng bộ quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng.