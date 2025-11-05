Lan tỏa đến cơ sở, khơi dậy khát vọng phát triển

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII

Từ nghị quyết đến hành động

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Phát triển”, Đại hội XVII đã thông qua Báo cáo chính trị, NQ và Chương trình hành động nhiệm kỳ 2025 - 2030, xác định rõ tầm nhìn: Xây dựng Huế trở thành đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam, một trong những trung tâm lớn và đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch, y tế chuyên sâu, giáo dục - đào tạo và khoa học công nghệ.

Tinh thần ấy nhanh chóng lan tỏa đến từng chi bộ, đảng bộ cơ sở. Ngay sáng 6/10, chỉ 2 ngày sau đại hội, Đảng ủy phường Thuận Hóa tổ chức lễ chào cờ đầu tháng gắn với thông tin nhanh kết quả Đại hội XVII. Trong không khí trang nghiêm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Lê Thị Thanh Bình đã truyền đạt những nội dung cốt lõi của NQ, đặc biệt là mục tiêu xây dựng Huế trở thành đô thị “Xanh - thông minh - giàu bản sắc”. Buổi lễ không chỉ là nghi thức chính trị thường kỳ mà còn là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên thêm ý thức về vai trò tiên phong, tinh thần trách nhiệm trong hành trình hiện thực hóa NQ, nhất là đối với Thuận Hóa - phường trung tâm, có vị trí cũng như vai trò trong việc thực hiện NQ của đại hội.

Tại phường Hóa Châu, trong lễ chào cờ đầu tuần, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trần Ngọc Dương nhấn mạnh: “Việc đưa NQ vào cuộc sống không chỉ là nhiệm vụ của cấp ủy, mà là trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên. Vì vậy, yêu cầu là mỗi người cần bắt đầu từ những việc cụ thể, thiết thực, gắn với công việc hằng ngày”.

Tại phường An Cựu, ngay trong ngày làm việc đầu tiên sau đại hội, Đảng ủy phường đã tổ chức hội nghị chuyên đề thông báo nhanh kết quả Đại hội XVII đến toàn thể cán bộ chủ chốt. Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Dương Thị Thu Thủy, phường đã xác định tinh thần Đại hội là một luồng sinh khí mới, nên cần đưa ngay tinh thần đó về cơ sở. Từng chi bộ, từng cán bộ chủ chốt phải nắm vững để tạo sự thống nhất cao trong hành động.

Cùng quyết tâm hành động

Quán triệt tinh thần “nói đi đôi với làm”, các cấp ủy cơ sở đã cụ thể hóa việc học tập, triển khai NQ bằng những chương trình hành động rõ ràng, thiết thực. Như tại hội nghị quán triệt NQ đại hội ở phường An Cựu, sau kết thúc hội nghị, các đại biểu thống nhất mỗi chi bộ sẽ tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập NQ; còn mỗi cán bộ, đảng viên phải xây dựng kế hoạch hành động cá nhân, gắn việc học tập với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Theo Bí thư Đảng ủy phường An Cựu Dương Thị Thu Thủy: “Phường đã mạnh dạn đặt ra chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người đạt 5.800 USD vào năm 2030, tương đương với chỉ tiêu chung của toàn thành phố. Đây là con số thách thức, nhưng cũng là động lực để chúng tôi đổi mới phương thức lãnh đạo, khai thác tối đa các tiềm năng, khuyến khích phát triển dịch vụ, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế hộ và mô hình khởi nghiệp tại địa phương”.

Ở phường Hương An, hội nghị ban chấp hành mở rộng đầu tháng 10 không chỉ đánh giá kết quả 9 tháng đầu năm, mà còn tập trung thảo luận giải pháp cụ thể hóa NQ Đại hội XVII. Các nội dung được ưu tiên là quản lý đô thị, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế hộ gia đình và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Bí thư Đảng ủy phường Hương An Trương Quang Trung khẳng định: “NQ chỉ thật sự hiệu quả khi được cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch, bằng những hành động cụ thể. Đảng bộ Hương An sẽ biến tinh thần đại hội thành phong trào thi đua hành động cách mạng, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu”.

Có thể thấy, từ các phường, xã, cơ quan, đơn vị… một tinh thần mới đang lan tỏa mạnh mẽ. Đó là sự chủ động, sáng tạo, quyết tâm đưa NQ Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Huế vào cuộc sống. Đó không chỉ là trách nhiệm chính trị, mà còn là biểu hiện của khát vọng vươn lên, của niềm tin vào tương lai phát triển của thành phố di sản.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương trong diễn văn bế mạc đại hội đã nhấn mạnh: “Ngay sau đại hội, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và đoàn thể cần nhanh chóng tuyên truyền, quán triệt sâu rộng văn kiện đại hội; khẩn trương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể; phân công rõ trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, giám sát, để sớm đưa NQ đi vào cuộc sống”.

Từ Đại hội XVII, một hành trình mới đã chính thức mở ra. Huế bước vào giai đoạn phát triển mới, giai đoạn của khát vọng, đổi mới và hành động. Và trong hành trình ấy, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân Huế hôm nay đều mang trong mình niềm tự hào, niềm tin và trách nhiệm cùng nhau kiến tạo tương lai, đưa Huế vươn tầm cao mới, xứng đáng là thành phố di sản, thành phố của văn hóa, trí tuệ và bản sắc Việt Nam.