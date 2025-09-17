Tuyên truyền các lĩnh vực thế mạnh xã Đan Điền trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hai đơn vị ký kết tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền trong thời gian tới

Tham dự buổi làm việc về phía xã Đan Điền có các ông: Lê Ngọc Đức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Hồ Ngọc Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Phạm Công Phước, Phó Chủ tịch UBND xã.

Buổi làm việc nhằm tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương thông qua các ấn phẩm báo in, báo điện tử và sóng phát thanh - truyền hình của đơn vị.

Hai bên đã trao đổi, làm rõ vai trò, thế mạnh riêng của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế trong công tác thông tin, tuyên truyền; đồng thời giới thiệu những tiềm năng, lợi thế đặc thù của xã Đan Điền cần được quảng bá, lan tỏa hơn trong thời gian tới.

Hai đơn vị thống nhất ký kết phối hợp tuyên truyền trên các lĩnh vực thế mạnh của địa phương như: Cải cách hành chính; xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2030; các chương trình, công trình trọng điểm của xã; phát triển dịch vụ ven phá; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế trang trại; quảng bá tiềm năng du lịch - dịch vụ; tạo môi trường truyền thông hai chiều tích cực, hiệu quả...

Phó Tổng biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế - Trương Diên Thống phát biểu tại buổi làm việc

Theo đó, Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế sẽ triển khai các chuyên mục, chuyên trang, trang địa phương trên nhiều nền tảng nhằm kịp thời chuyển tải thông tin chính thống đến người dân; đồng thời góp phần khai thác, giới thiệu sâu rộng hình ảnh vùng đất và con người Đan Điền.

Các khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác đặt và mua báo Đảng - ấn phẩm Huế ngày nay, cũng như việc tập huấn, hỗ trợ đội ngũ truyền thông cơ sở đã được thảo luận, tháo gỡ, hướng đến mục tiêu chung là thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương.