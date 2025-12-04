Nâng cao năng lực hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

Ngoài đào tạo nghề, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp còn hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp. Ảnh minh họa

Để phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn, một trong những nội dung quan trọng là nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các trường cao đẳng, trung cấp và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX), góp phần tạo môi trường thuận lợi để học sinh, sinh viên hình thành tư duy sáng tạo, chủ động tham gia các hoạt động khởi nghiệp.

Tham gia lớp đào tạo, đội ngũ nhà giáo, cán bộ đến từ các trường cao đẳng, trung cấp, các trung tâm GDNN-GDTX và Học viện Âm nhạc Huế được trang bị các kiến thức và kỹ năng nâng cao năng lực tư vấn, hỗ trợ học sinh - sinh viên hình thành ý tưởng, lập kế hoạch và triển khai dự án khởi nghiệp. Đồng thời, xây dựng đội ngũ nhà giáo có tư duy đổi mới sáng tạo, sẵn sàng dẫn dắt công tác khởi nghiệp trong các cơ sở GDNN.

Lớp học nhằm tạo tiền đề để đội ngũ cán bộ, nhà giáo tiếp tục đồng hành, định hướng và thúc đẩy phong trào khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên ở các cơ sở GDNN.