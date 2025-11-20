Phối hợp ba bên trong quản lý, giáo dục học sinh về an toàn giao thông

Chủ cơ sở trông giữ xe ngoài Trường THPT Đặng Trần Côn ký cam kết tuân thủ quy định cùng lực lượng CSGT

Đồng loạt ra quân kiểm tra

Giữa tháng 11 vừa qua, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 2, thuộc Phòng CSGT Công an TP. Huế phối hợp với Công an phường Thuận Hóa và Ban Giám hiệu Trường THPT Hai Bà Trưng tổ chức kiểm tra bãi giữ xe trong khuôn viên nhà trường.

Hiện Trường THPT Hai Bà Trưng có 3 bãi xe cho học sinh theo từng khối lớp 10, 11, 12. Tại thời điểm kiểm tra, bãi giữ xe cho các học sinh khối lớp 10, lực lượng chức năng ghi nhận tất cả các phương tiện đều là xe đạp điện (đảm bảo dưới 50cc theo lứa tuổi).

“Ngay từ đầu năm học, Ban Giám hiệu yêu cầu học sinh và phụ huynh ký cam kết chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ. Các trường hợp vi phạm đều được thông báo về gia đình, yêu cầu học sinh kiểm điểm để răn đe, giáo dục. Nhà trường thường xuyên phối hợp với lực lượng công an tổ chức các buổi tuyên truyền, giúp học sinh hiểu và tự giác thực hiện đúng quy định khi tham gia giao thông”, thầy Lê Triều Sơn, Hiệu trưởng Trường THPT Hai Bà Trưng cho biết.

Tại Trường THPT Hương Vinh (phường Hóa Châu), lực lượng CSGT và công an phường đã yêu cầu nhà trường ký cam kết, tuân thủ nghiêm việc không tổ chức trông, giữ xe máy cho học sinh chưa đủ điều kiện. Đồng thời, yêu cầu các hộ dân giữ xe xung quanh khu vực trường học cam kết không nhận trông, giữ xe máy của học sinh nhằm xử lý dứt điểm các điểm trông, giữ xe tự phát nhận trông giữ xe mô tô cho học sinh.

“Em và các bạn đều ý thức không sử dụng xe máy khi chưa đủ tuổi. Nhà trường và các chú công an thường xuyên nhắc nhở nên chúng em nghiêm túc chấp hành”, em Đinh Trần Nam An, học sinh lớp 12 Trường THPT Hương Vinh chia sẻ.

Bên cạnh việc kiểm tra trong trường học, lực lượng CSGT cũng bất ngờ kiểm tra các bãi giữ xe phía ngoài cổng trường, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các điểm trông giữ xe trái phép, thu phí sai quy định hoặc nhận giữ xe mô tô cho học sinh chưa đủ tuổi.

Chị Nguyễn Thị Túy Như, chủ bãi giữ xe cạnh Trường THPT Đặng Trần Côn (phường Phú Xuân) cho biết: “Trước đây, cũng có vài học sinh mang xe máy gửi, nhưng sau khi được công an phường tuyên truyền, tôi đã kiên quyết từ chối. Giờ tôi chỉ nhận giữ xe đạp, xe đạp điện hoặc xe của phụ huynh đến đón con. Các trường hợp học sinh đưa xe máy đến gửi thì tôi yêu cầu cung cấp CCCD để kiểm tra, đảm bảo đúng tuổi mới nhận giữ. Làm đúng quy định thì yên tâm hơn, đỡ rắc rối sau này”.

Thực hiện Kế hoạch của Cục CSGT Bộ Công an và chỉ đạo của UBND TP. Huế, Phòng CSGT Công an thành phố đã tổ chức ra quân kiểm tra, rà soát đồng loạt 162 bãi trông giữ xe trong và ngoài trường tại 155 trường THCS và THPT trên địa bàn. Kết quả bước đầu cho thấy, đa số các trường, bãi giữ xe và phụ huynh đều chấp hành nghiêm quy định, đây là tín hiệu tích cực trong công tác đảm bảo an toàn giao thông học đường.

Tăng cường tuyên truyền kết hợp xử lý

Theo Phòng CSGT Công an TP. Huế, kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, đơn vị không vì thế mà chủ quan, lơ là; xem đây là cơ sở để tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, đồng thời tăng cường kiểm tra và xử lý vi phạm thường xuyên hơn trong thời gian tới.

Phòng CSGT Công an TP. Huế sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương tổ chức tuyên truyền, rà soát, kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm tại các bãi xe dành cho học sinh đối với hàng loạt trường trên địa bàn phụ trách. Đặc biệt, sau ngày 15/11/2025, các trường hợp vi phạm sẽ bị lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, đối với người giao xe cho học sinh chưa đủ tuổi, mức phạt có thể lên đến 9 triệu đồng theo quy định.

Ngoài ra, Phòng CSGT sẽ tiến hành kiểm tra, rà soát các “lò độ”, các tiệm sửa xe nghi “độ xe”, cơ sở sản xuất, chế tạo, kinh doanh phụ tùng, linh kiện phục vụ “độ xe” để phòng ngừa tình trạng so kè, đua xe trái phép, đặc biệt là trong lứa tuổi học sinh, sinh viên.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh cũng vừa ký ban hành Công văn số 16242/UBND-GT về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) cho lứa tuổi học sinh trên địa bàn thành phố vào giữa tháng 11 vừa qua.

UBND thành phố yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chấn chỉnh, chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm túc công tác phối hợp với lực lượng công an trong xử lý học sinh vi phạm pháp luật về TTATGT. Khi nhận được thông báo của lực lượng công an phải tiến hành kiểm điểm, có hình thức giáo dục, xử lý kỷ luật phù hợp đối với học sinh vi phạm; đồng thời phản hồi kết quả bằng văn bản cho cơ quan công an gửi thông báo đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

Công tác quản lý, giáo dục học sinh chấp hành pháp luật về TTATGT cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và lực lượng chức năng. Việc trao đổi thông tin về học sinh giữa lực lượng công an, nhà trường và gia đình phải được chú trọng để cùng quản lý, giáo dục và nâng cao ý thức an toàn giao thông.

Đối với UBND các xã, phường, cần chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an cùng cấp và các cơ sở giáo dục trên địa bàn trong tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật về TTATGT đường bộ và hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho học sinh. Chỉ đạo các cơ quan truyền thông cơ sở, lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT tập trung tại các khu dân cư, trường học. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về TTATGT cho lứa tuổi học sinh và người dân trên địa bàn thành phố.