Nâng cao nhận thức pháp luật của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân

Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Chính ủy BĐBP thành phố, trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Trong 5 năm, BĐBP thành phố Huế phối hợp với các cơ quan, ban ngành tổ chức 76 lớp tập huấn, bồi dưỡng cho hơn 6.200 lượt cán bộ, báo cáo viên, tuyên truyền viên, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố và cán bộ các lực lượng vũ trang. Nội dung tập huấn bao gồm những điểm cơ bản, cốt lõi của Luật BPVN, các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành và những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của công dân ở khu vực biên giới, vùng biển. Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ cơ sở nắm vững nội dung, nâng cao năng lực tuyên truyền, vận dụng hiệu quả vào công tác thực tế.

Các đơn vị đã phát huy hiệu quả các hình thức tuyên truyền trực tiếp kết hợp tuyên truyền gián tiếp thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, pano, áp phích, tờ rơi, loa phát thanh lưu động, mạng xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng. Các hoạt động như “Ngày pháp luật Việt Nam”, “Ngày hội Biên phòng toàn dân”, “Ngày sách và văn hóa đọc”, các hội thi tìm hiểu pháp luật, thi rung chuông vàng… đã góp phần đưa Luật BPVN đến gần hơn với mọi tầng lớp nhân dân, giúp pháp luật thực sự “thấm sâu vào cuộc sống”.

Các cuộc thi tìm hiểu pháp luật và truyền thống Biên phòng được tổ chức rộng khắp. Cuộc thi viết “Tìm hiểu về biên giới và truyền thống 60 năm BĐBP thành phố Huế” thu hút gần 3.000 bài dự thi; cuộc thi ảnh “Tự hào biên giới, biển đảo quê hương” có gần 500 tác phẩm dự thi. Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật BPVN” được tổ chức trên nền tảng ứng dụng Huế-S, thu hút hàng chục nghìn lượt người tham gia, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Ban Chỉ huy BĐBP thành phố đã phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan biên soạn, in ấn, cấp phát hơn 27.000 tờ rơi, tờ gấp, 4.300 đầu sách pháp luật, 2.635 đĩa DVD; tiếp nhận và phát hành 410 đầu sách, đề cương tuyên truyền Luật BPVN.

Toàn thành phố hiện duy trì 13 tủ sách pháp luật tại các đơn vị Biên phòng, 155 tủ sách pháp luật được trao cho tàu cá đánh bắt xa bờ và 33 tủ sách được củng cố tại các xã, phường khu vực biên giới, để cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân tìm hiểu, nghiên cứu pháp luật, hình thành thói quen học tập, tự giác chấp hành pháp luật trong cộng đồng.

Giao lưu cũng là dịp tuyên truyền pháp luật cho người dân, học sinh biên giới. Ảnh: BĐBP

Các mô hình, phong trào gắn với công tác tuyên truyền pháp luật được triển khai, đạt hiệu quả thiết thực. Tiêu biểu là các chương trình: “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Tuyến đường quân hàm xanh”, “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng”, “Ngày về thôn bản”…

Sau 5 năm triển khai, Đề án đã mang lại kết quả toàn diện: Nâng cao nhận thức pháp luật của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân; phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới được phát triển sâu rộng; quốc phòng - an ninh trên địa bàn được giữ vững, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Hội nghị rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Dịp này, 3 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc được Ban Chỉ huy BĐBP tặng giấy khen; 1 tập thể, 2 cá nhân được đề nghị Bộ Tư lệnh BĐBP tặng bằng khen.

Chiều cùng ngày, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Huế tổ chức lễ phát động đợt thi đua tăng tốc, bứt phá hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026) và Đại hội lần thứ XIV của Đảng.