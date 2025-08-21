  • Huế ngày nay Online
Lan tỏa rộng rãi hình ảnh vùng đất, con người xã Phú Hồ trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

HNN.VN - Chiều 4/9, đoàn công tác Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế do Phó Tổng Biên tập Hoàng Thị Phương Huệ làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo các đơn vị xã Phú Hồ nhằm tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền và phát hành báo.

Đồng hành cùng Hóa Châu xây dựng, phát triển toàn diện

2 đơn vị đã đi đến thống nhất chủ trương thực hiện tuyên truyền các chuyên mục, chuyên trang trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế 

Tại buổi làm việc, 2 đơn vị đã tập trung làm rõ những thuận lợi, khó khăn trong công tác phát hành, tuyên truyền, những tiềm năng, lợi thế của địa phương trên các ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế.

Trên cơ sở đó, 2 đơn vị đã đi đến thống nhất chủ trương thực hiện tuyên truyền các chuyên mục, chuyên trang trên trang địa phương; xây dựng các phóng sự tài liệu; hòa sóng phát thanh; phát hành báo; cơ chế cung cấp thông tin cho báo chí một cách kịp thời, hiệu quả.…

Từ những vấn đề cần đề cập, Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo các đơn vị xã Phú Hồ lựa chọn những chuyên trang, chuyên mục phù hợp để đẩy mạnh hơn nữa trong công tác tuyên truyền trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế, mục tiêu cao nhất là tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra, vì người dân phục vụ.

Thông qua các nền tảng truyền thông của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế, hình ảnh vùng đất, con người xã Phú Hồ trong giai đoạn mới sẽ được lan tỏa rộng rãi, nhất là việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển toàn diện địa phương.

Hai đơn vị chụp ảnh lưu niệm sau buổi làm việc

Hai đơn vị cũng thống nhất triển khai hiệu quả việc phát hành báo in theo tinh thần Chỉ thị số 11 ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị và Công văn số 1811 ngày 6/1/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (nay là Thành ủy ); Công văn 5393 ngày 24/7/2025 của Thành ủy Huế về tiếp tục thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. 

Phú Hồ là một trong 40 xã, phường trên địa bàn TP. Huế mà Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế đến làm việc để phối hợp trong công tác tuyên truyền. 

Tin, ảnh: PHONG ANH
