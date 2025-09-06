Ký kết phối hợp tuyên truyền, phát hành báo với phường Phú Bài

Hai đơn vị ký kết tuyên truyền, đặt mua và đọc báo Đảng

Tại buổi làm việc, ông Trương Diên Thống và các thành viên trong đoàn Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế đã trao đổi chủ trương, quy định về đặt, mua và đọc báo Đảng; các biện pháp phối hợp tuyên truyền, xã hội hóa việc đặt mua, đọc báo Đảng; xây dựng các chuyên mục, chuyên trang, chuyên đề, phóng sự, ký sự, tăng cường thời lượng, hòa sóng phát thanh; đề xuất đẩy mạnh phát hành báo, đọc báo một cách hiệu quả, thiết thực nhất đến với cán bộ, đảng viên, các tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ hưu trí, lão thành cách mạng và Nhân dân.

Ông Lê Văn Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Bài và các lãnh đạo phường Phú Bài thống nhất cao quan điểm, chủ trương và những đề xuất của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế trong hoạt động truyền thông, đặt mua và đọc báo Đảng. Lãnh đạo phường sẽ giao nhiệm vụ cho các phòng, ban chức năng phối hợp với các phòng, ban của báo thực hiện công tác tuyên truyền, tổ chức các trang, chuyên mục trên báo. Từ năm 2025, phường Phú Bài sẽ thực hiện đặt mua báo Đảng địa phương cho các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn phường, đồng thời nghiên cứu mở rộng đối tượng đặt mua, đọc báo Đảng cho các lão thành cách mạng, hưu trí, đảng viên từ 50 tuổi đảng trở lên...

Để hoạt động truyền thông các vấn đề của địa phương mang lại hiệu quả, cơ quan báo và địa phương phối hợp tập trung khai thác, tuyên truyền những vấn đề quan trọng, thời sự của phường, đặc biệt các mục tiêu, chỉ tiêu quan trọng trong thời gian đến. Phường Phú Bài xác định các mục tiêu chính của phường là đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động mọi nguồn lực, bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh; xây dựng phường Phú Bài phát triển nhanh, bền vững, xứng tầm là phường trọng điểm phía nam của thành phố Huế.

Ông Trương Diên Thống trao đổi chủ trương, quy định của Đảng về đặt mua, đọc báo Đảng

Hai đơn vị cũng đã thảo luận, trao đổi, nêu những khó khăn, vướng mắc, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục trên các nền tảng, báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình… Đồng thời, nêu các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phát hành báo trên cơ sở thống nhất ký kết giữa hai đơn vị; triển khai hiệu quả việc phát hành báo theo Chỉ thị số 11, ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị; Công văn số 1811, ngày 6/1/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Huế và Công văn số 5393, ngày 24/7/2025 của Thành ủy Huế về thực hiện việc đặt mua và đọc báo Đảng.