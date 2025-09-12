Báo và Phát thanh, truyền hình Huế đồng hành truyền thông cùng phường Phong Thái

Trao đổi những nội dung liên quan đến truyền thông, quảng bá và phát hành báo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Phó Tổng Biên tập Báo và PTTH Huế Hoàng Thị Phương Huệ cùng các thành viên trong đoàn đã trao đổi về các chủ trương, quy định liên quan đến việc đặt mua và đọc báo Đảng; thảo luận nội dung phối hợp xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, ký sự gắn với địa phương; đồng thời đề xuất giải pháp tăng cường phát hành, lan tỏa việc đọc báo trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ hưu trí, lão thành cách mạng và Nhân dân.



Bà Huệ nhấn mạnh, Báo và PTTH Huế hiện đang tích cực đổi mới nội dung theo hướng đa phương tiện, đa nền tảng, nhằm nâng cao chất lượng và mức độ lan tỏa của sản phẩm báo chí. Nhiều chuyên mục gắn với cơ sở được triển khai hiệu quả, như “Trang địa phương” phát sóng định kỳ trên truyền hình; loạt tin, bài phản ánh hoạt động cơ sở được cập nhật thường xuyên trên báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình. Đặc biệt, nền tảng số đang trở thành kênh thông tin hiệu quả để tiếp cận công chúng nhanh chóng, kịp thời, chính xác.



Việc tăng cường phối hợp giữa Báo và PTTH Huế với phường Phong Thái sẽ góp phần lan tỏa thông tin tích cực, phản ánh những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời định hướng dư luận xã hội một cách đúng đắn, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.



Tại buổi làm việc, ông Dương Phước Phú, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phong Thái cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ tích cực từ Báo và PTTH Huế trong công tác tuyên truyền, đặc biệt là trong giai đoạn phường mới được thành lập sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã. Ông Phú cho biết, phường Phong Thái luôn xem công tác thông tin tuyên truyền là nhiệm vụ quan trọng trong việc đưa chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với người dân; đồng thời quảng bá hình ảnh, hoạt động, thành tựu và chuyển biến mới của địa phương.

Đại diện lãnh đạo phường Phong Thái cam kết cùng đồng hành trong việc đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động ở địa phương trên Báo và PTTH Huế và tăng lượng phát hành báo

Dịp này, hai đơn vị đã thống nhất tiếp tục triển khai hiệu quả việc phát hành báo in, đặc biệt là báo Đảng, theo tinh thần Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Chỉ thị khẳng định vai trò của báo chí cách mạng trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Bên cạnh đó, việc thực hiện cũng bám sát các chỉ đạo mới tại Công văn số 1811-CV/TU ngày 6/1/2023 và Công văn số 5393-CV/TU ngày 24/7/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy Huế về việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng trực thuộc.



Sự phối hợp chặt chẽ giữa Báo và PTTH Huế với phường Phong Thái không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền mà còn tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, xây dựng địa phương ngày càng phát triển bền vững.