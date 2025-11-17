Đẩy mạnh chuyển đổi số trong sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe

Lực lượng Cảnh sát giao thông hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeTraffic. Ảnh: T.H

Tại Trung tâm sát hạch lái xe thuộc Trường Cao đẳng Huế, lực lượng Cảnh sát giao thông đã triển khai tuyên truyền phổ biến và trực tiếp hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeTraffic cho gần 200 người dân tham gia kỳ sát hạch lái xe được tổ chức.

Còn tại Trung tâm phục vụ hành chính công TP. Huế và 10 điểm tiếp nhận cấp đổi giấy phép lái xe thuộc công an các phường, xã trên địa bàn, cán bộ công an cũng tăng cường phổ biến, hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeTraffic.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Huế, việc tăng tỷ lệ người dân cài đặt và kích hoạt VNeID và ứng dụng VNeTraffic mức 2 nhằm hỗ trợ hiển thị giấy phép lái xe điện tử sau 2 giờ kể từ khi kết thúc kỳ sát hạch lái xe. Đồng thời, tạo thuận lợi khi tham gia giao thông không cần phải mang giấy tờ nếu đã tích hợp vào ứng dụng VNeID/VNeTraffic và tăng cường tính minh bạch, đồng bộ trong quản lý dữ liệu người lái xe.

Công an TP. Huế tiếp tục đẩy mạnh hướng dẫn, phổ biến tại các cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch, điểm tiếp công dân, địa bàn dân cư trên thành phố và tiếp nhận các phản hồi nhằm hoàn thiện hơn nữa các tính năng, trải nghiệm của người dùng; qua đó góp phần nâng cao tỷ lệ người dân trên địa bàn sử dụng ứng dụng.