250 đại biểu tham dự lớp tập huấn tuyên truyền giáo dục pháp luật biên giới đất liền

Lực lượng vũ trang gắn công tác dân vận với tuyên truyền các vấn đề về quản lý, bảo vệ biên giới . Ảnh: LÊ SÁU

Tại buổi tập huấn, các đại biểu và người dân được thông qua các nôi dung: Mối quan hệ hợp tác giữa TP. Huế với các tỉnh Salavan và Sê Kông (Cộng hòa DCND Lào) trong thời gian gần đây và phương hướng hợp tác giữa hai bên trong thời gian đến; Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới Việt Nam - Lào; công tác quản lý, bảo vệ tuyến biên giới đường bộ giữa TP. Huế với các tỉnh Salavan và Sê Kông.

Đồng thời, thông báo kết quả công tác kết nghĩa giữa bản - bản và kết nghĩa giữa lực lượng bảo vệ biên giới Việt Nam - Lào; vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước trên địa bàn thành phố Huế; một số điểm cần chú ý về Luật quốc tịch, hộ tịch.

Qua lớp tập huấn này, các đại biểu được cập nhật những thông tin thiết thực về tình hình biên giới đất liền cho đội ngũ lãnh đạo, các cán bộ làm công tác quản lý biên giới, nhất là cho già làng, trưởng bản. Thời gian tới, Ban Chỉ đạo biên giới thành phố tiếp tục tăng cường tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ và nhân dân các dân tộc trên tuyến biên giới đất liền nhằm phát huy tốt ý thức trách nhiệm của cán bộ, quần chúng nhân dân trong việc bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và trật tự xã hội ở khu vực biên giới.