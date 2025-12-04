  • Huế ngày nay Online
250 đại biểu tham dự lớp tập huấn tuyên truyền giáo dục pháp luật biên giới đất liền

HNN.VN - Ngày 5/12, tại xã A Lưới 2, Sở Ngoại vụ - Thường trực Ban Chỉ đạo công tác Biên giới thành phố tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền giáo dục pháp luật biên giới đất liền cho 250 đại biểu và người dân 5 xã A Lưới.

Lực lượng vũ trang gắn công tác dân vận với tuyên truyền các vấn đề về quản lý, bảo vệ biên giới . Ảnh: LÊ SÁU

Lực lượng vũ trang gắn công tác dân vận với tuyên truyền các vấn đề về quản lý, bảo vệ biên giới . Ảnh: LÊ SÁU 

Tại buổi tập huấn, các đại biểu và người dân được thông qua các nôi dung: Mối quan hệ hợp tác giữa TP. Huế với các tỉnh Salavan và Sê Kông (Cộng hòa DCND Lào) trong thời gian gần đây và phương hướng hợp tác giữa hai bên trong thời gian đến; Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới Việt Nam - Lào; công tác quản lý, bảo vệ tuyến biên giới đường bộ giữa TP. Huế với các tỉnh Salavan và Sê Kông.

Đồng thời, thông báo kết quả công tác kết nghĩa giữa bản - bản và kết nghĩa giữa lực lượng bảo vệ biên giới Việt Nam - Lào; vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước trên địa bàn thành phố Huế; một số điểm cần chú ý về Luật quốc tịch, hộ tịch.

Qua lớp tập huấn này, các đại biểu được cập nhật những thông tin thiết thực về tình hình biên giới đất liền cho đội ngũ lãnh đạo, các cán bộ làm công tác quản lý biên giới, nhất là cho già làng, trưởng bản. Thời gian tới, Ban Chỉ đạo biên giới thành phố tiếp tục tăng cường tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ và nhân dân các dân tộc trên tuyến biên giới đất liền nhằm phát huy tốt ý thức trách nhiệm của cán bộ, quần chúng nhân dân trong việc bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và trật tự xã hội ở khu vực biên giới.

THÁI SƠN
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lào anh em vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Tháng 12/2025 ghi dấu nhiều mốc son rực rỡ trong lịch sử hình thành và phát triển đầy vẻ vang của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em, với sự kiện kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975-2/12/2025) và 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane (13/12/1920-13/12/2025).

Lào anh em vững bước tiến vào kỷ nguyên mới
Xây dựng Đường tuần tra biên giới tại thành phố Huế

Ngày 25 - 26/11/2025, đoàn công tác Quân khu 4 do Đại tá Phạm Văn Dũng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng đường tuần tra biên giới Quân khu làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra, nghiệm thu kết quả khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, triển khai nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư Dự án Đường tuần tra biên giới trên địa bàn thành phố Huế.

Xây dựng Đường tuần tra biên giới tại thành phố Huế

