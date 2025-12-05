Xây dựng văn hóa học đường, khơi dậy khát vọng cống hiến cho học sinh, sinh viên

Điểm cầu hội nghị tại UBND TP. Huế

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Lâm Đồng và trực tuyến đến tất cả các tỉnh, thành. Điểm cầu tại TP. Huế được tổ chức tại UBND thành phố.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 3/10/2018 về Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025”; Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 1/6/2022 về tăng cường công tác xây dựng văn hóa học đường và Quyết định số 1895/CT-TTg ngày 11/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030” đã tạo cơ sở, định hướng, nhiệm vụ và giải pháp đồng bộ cho toàn ngành giáo dục.

Theo đánh giá của Bộ GD&ĐT, quá trình thực hiện Quyết định số 1299, Chỉ thị số 08 và Quyết định số 1895 đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành vi của học sinh, sinh viên. Bộ GD&ĐT đã ban hành kế hoạch triển khai, biên soạn tài liệu hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương đưa nội dung giáo dục đạo đức, lối sống vào chương trình chính khóa và hoạt động trải nghiệm.

Nhiều hoạt động như tọa đàm, diễn đàn, hội thi, chương trình về nguồn, các mô hình “trường học hạnh phúc”, “văn hóa ứng xử” được triển khai sâu rộng. Các hoạt động giáo dục chính trị, đạo đức và kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên thu hút tỷ lệ tham gia đạt hơn 95% mỗi năm. Các phong trào tình nguyện, hoạt động xã hội tiếp tục lan tỏa sâu rộng, với hơn 10.245 lượt sinh viên tham gia mỗi năm vào các chương trình như “Xuân tình nguyện”, “Mùa hè xanh”, “Tiếp sức mùa thi”.

Ở các địa phương, công tác phối hợp giữa các sở, ngành và tổ chức đoàn thể được tăng cường, từ tuyên truyền trên truyền hình, nền tảng số đến bảo đảm an ninh trường học, giáo dục pháp luật, kỹ năng sống và an toàn mạng cho thanh thiếu niên.

Tại hội nghị, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý giáo dục, các thầy giáo, cô giáo trao đổi thẳng thắn, thực chất, gợi mở nhiều giải pháp thiết thực đối với công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, xây dựng văn hóa học đường trong giai đoạn mới.

Bộ GD&ĐT nhấn mạnh sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách về văn hóa học đường, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trong bối cảnh mới. Đồng thời, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác tham vấn, hỗ trợ tâm lý - xã hội trong trường học; tăng cường giáo dục đạo đức số, kỹ năng ứng xử văn hóa trên không gian mạng cho học sinh, sinh viên… nhằm phát huy hiệu quả chương trình.