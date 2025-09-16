Ký kết phối hợp tuyên truyền, phát hành báo với xã Hưng Lộc

Tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Phương Nam, Phó Tổng Biên tập và các thành viên trong đoàn Báo và PTTH Huế đã trao đổi chủ trương, quy định về đặt, mua và đọc báo Đảng; các nội dung phối hợp tuyên truyền; xây dựng các chuyên mục, chuyên trang, chuyên đề, phóng sự, ký sự, tăng cường thời lượng, hòa sóng phát thanh; đề xuất đẩy mạnh phát hành báo, đọc báo một cách hiệu quả, thiết thực nhất đến với cán bộ, đảng viên, các tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ hưu trí, lão thành cách mạng và người dân.

Phó Tổng Biên tập Báo và PTTH Huế Nguyễn Thị Phương Nam nhấn mạnh: Báo và PTTH Huế hiện đang tích cực đổi mới, theo phương thức đa phương tiện, đa nền tảng, tạo ra các sản phẩm báo chí có chất lượng. Báo và PTTH Huế triển khai nhiều chuyên mục, chương trình gắn với cơ sở, trong đó có “Trang địa phương” phát sóng định kỳ trên truyền hình; cùng loạt tin, bài thường xuyên trên báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình. Đặc biệt, báo chí trên nền tảng số liên tục cập nhật, phản ánh các hoạt động của cơ sở. Việc đẩy mạnh phối hợp với xã Hưng Lộc sẽ góp phần tuyên truyền, lan tỏa những thông tin ý nghĩa, kết quả đạt được của địa phương trên chặng đường phát triển. Sự phối hợp hiệu quả cũng góp phần định hướng dư luận xã hội đúng đắn, phù hợp.

Hai đơn vị ký kết công tác phối hợp tuyên truyền

Ông Trần Đình Vui, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hưng Lộc cảm ơn Báo và PTTH Huế thời gian qua đã tích cực phối hợp, quan tâm tuyên truyền, kịp thời lan tỏa những thông tin, kết quả đạt được của địa phương. Xã Hưng Lộc luôn mong muốn tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, lan tỏa những thông tin, hoạt động, hình ảnh của xã Hưng Lộc mới sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Địa phương xác định công tác thông tin tuyên truyền là nhiệm vụ quan trọng và sẵn sàng phối hợp với Báo và PTTH Huế trong thời gian tới.

Dịp này, hai đơn vị cũng thống nhất triển khai hiệu quả việc phát hành báo in theo tinh thần Chỉ thị số 11 ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị; Công văn 1811 ngày 6/1/2023 và Công văn 5393 ngày 24/7/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục thực hiện mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.