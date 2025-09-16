  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 16/09/2025 16:13
Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế:

Ký kết phối hợp tuyên truyền, phát hành báo với xã Hưng Lộc

HNN.VN - Chiều 16/9, đoàn công tác của Báo và Phát thanh, Truyền hình (PTTH) Huế do bà Nguyễn Thị Phương Nam, Phó Tổng Biên tập làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy, UBND và các đoàn thể của xã Hưng Lộc về đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, phát hành báo.

Ký kết phối hợp tuyên truyền, phát hành báo với phường Phú BàiLan tỏa rộng rãi hình ảnh vùng đất, con người xã Phú Hồ trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế Đồng hành cùng Hóa Châu xây dựng, phát triển toàn diện

 Tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Phương Nam, Phó Tổng Biên tập và các thành viên trong đoàn Báo và PTTH Huế đã trao đổi chủ trương, quy định về đặt, mua và đọc báo Đảng; các nội dung phối hợp tuyên truyền; xây dựng các chuyên mục, chuyên trang, chuyên đề, phóng sự, ký sự, tăng cường thời lượng, hòa sóng phát thanh; đề xuất đẩy mạnh phát hành báo, đọc báo một cách hiệu quả, thiết thực nhất đến với cán bộ, đảng viên, các tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ hưu trí, lão thành cách mạng và người dân. 

Phó Tổng Biên tập Báo và PTTH Huế Nguyễn Thị Phương Nam nhấn mạnh: Báo và PTTH Huế hiện đang tích cực đổi mới, theo phương thức đa phương tiện, đa nền tảng, tạo ra các sản phẩm báo chí có chất lượng. Báo và PTTH Huế triển khai nhiều chuyên mục, chương trình gắn với cơ sở, trong đó có “Trang địa phương” phát sóng định kỳ trên truyền hình; cùng loạt tin, bài thường xuyên trên báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình. Đặc biệt, báo chí trên nền tảng số liên tục cập nhật, phản ánh các hoạt động của cơ sở. Việc đẩy mạnh phối hợp với xã Hưng Lộc sẽ góp phần tuyên truyền, lan tỏa những thông tin ý nghĩa, kết quả đạt được của địa phương trên chặng đường phát triển. Sự phối hợp hiệu quả cũng góp phần định hướng dư luận xã hội đúng đắn, phù hợp.

 Hai đơn vị ký kết công tác phối hợp tuyên truyền

Ông Trần Đình Vui, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hưng Lộc cảm ơn Báo và PTTH Huế thời gian qua đã tích cực phối hợp, quan tâm tuyên truyền, kịp thời lan tỏa những thông tin, kết quả đạt được của địa phương. Xã Hưng Lộc luôn mong muốn tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, lan tỏa những thông tin, hoạt động, hình ảnh của xã Hưng Lộc mới sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Địa phương xác định công tác thông tin tuyên truyền là nhiệm vụ quan trọng và sẵn sàng phối hợp với Báo và PTTH Huế trong thời gian tới.

Dịp này, hai đơn vị cũng thống nhất triển khai hiệu quả việc phát hành báo in theo tinh thần Chỉ thị số 11 ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị; Công văn 1811 ngày 6/1/2023 và Công văn 5393 ngày 24/7/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục thực hiện mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.

HỮU PHÚC
 Từ khóa:
Báo và Phát thanhTruyền hình Huếlan toảký kếtphối hợp tuyên truyềnhợp tác
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế:
Ký kết phối hợp tuyên truyền, phát hành báo với phường Phú Bài

Chiều 11/9, Ban Biên tập cùng lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn liên quan của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế do ông Trương Diên Thống, Phó Tổng Biên tập làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Đảng ủy, UBND và các phòng, ban chuyên môn của phường Phú Bài nhằm đẩy mạnh công tác phối hợp, nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, phát hành báo.

Ký kết phối hợp tuyên truyền, phát hành báo với phường Phú Bài

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top