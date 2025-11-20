Phối hợp phòng, chống ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào

Công an TP. Huế và Công an tỉnh Salavan ký kết Quy chế phối hợp về triển khai Tổ công tác thường trực phòng, chống ma túy. Ảnh: T.H

Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi nhiều nội dung quan trọng về tình hình an ninh trật tự, nhất là các vấn đề nổi lên trên tuyến biên giới Việt - Lào thời gian qua; đặc biệt là hoạt động của tội phạm ma túy và các phương thức, thủ đoạn mới. Trên cơ sở đó, Công an TP. Huế và Công an tỉnh Salavan ký kết Quy chế phối hợp triển khai Tổ công tác thường trực phòng, chống ma túy tại tỉnh Salavan.

Quy chế được ký kết nhằm cụ thể hoá chỉ đạo của Bộ Công an hai nước trong đấu tranh phòng, chống ma túy; hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa hai lực lượng; tăng cường chia sẻ thông tin, tài liệu nghiệp vụ; nâng cao hiệu quả tuần tra, kiểm soát, kiềm chế và ngăn chặn tội phạm ma túy hoạt động trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào. Quy chế cũng tạo cơ sở để hai bên chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nhất là trong những tình huống phức tạp, cần phối hợp nhanh, trực tiếp và xuyên suốt.

Ban Giám đốc Công an TP. Huế trao tặng Công an 4 tỉnh nước bạn Lào máy tính và kinh phí phục vụ công tác phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Ảnh: T.H

Trước đó, vào ngày 19/11, tại hội trường Công an tỉnh Chăm Pa Sắc (nước CHDCND Lào), Công an TP. Huế tổ chức tập huấn chuyên sâu về phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho 120 học viên là cán bộ đang đảm nhiệm các lĩnh vực nghiệp vụ liên quan trực tiếp đến đấu tranh với tội phạm công nghệ cao của Công an 4 tỉnh nước bạn Lào gồm: Salavan, SeKong, Champasak và Savannakhet. Đoàn công tác đồng thời tổ chức phiên thảo luận nhằm trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực xử lý tình huống và tăng cường khả năng phối hợp khi tội phạm liên quan đến công dân hai nước.

Công an TP. Huế đã trao tặng Công an 4 tỉnh nước bạn Lào mỗi tỉnh một máy tính xách tay trị giá 28 triệu đồng và 25 triệu đồng kinh phí phục vụ công tác phòng, chống tội phạm công nghệ cao. Tổng giá trị quà tặng gần 212 triệu đồng, góp phần hỗ trợ các đơn vị nâng cấp trang thiết bị phục vụ điều tra số.