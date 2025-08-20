Đồng hành cùng Hóa Châu xây dựng, phát triển toàn diện

Hai đơn vị thống nhất nội dung hợp tác tuyên truyền

Đây là một trong chuỗi hoạt động của Báo và PTTH Huế với 40 xã, phường trên địa bàn thành phố, nhằm đưa thông tin chính thống, kịp thời đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đồng thời lan tỏa hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương trên các nền tảng báo chí.

Bà Nguyễn Thị Phương Nam nhấn mạnh: Báo và PTTH Huế hiện đang triển khai nhiều chuyên mục, chương trình gắn với cơ sở, trong đó có “Trang địa phương năm 2025” phát sóng định kỳ trên truyền hình, cùng loạt tin, bài thường xuyên trên báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình. Đặc biệt, báo chí trên nền tảng số liên tục cập nhật, phản ánh các hoạt động của cơ sở.

“Việc phối hợp với phường Hóa Châu sẽ góp phần tuyên truyền rõ nét những thành tựu sau sáp nhập, giới thiệu hình ảnh một đô thị mới đang từng bước khẳng định vị thế. Chúng tôi đồng hành cùng địa phương trong việc phản ánh, lan tỏa nỗ lực xây dựng Hóa Châu trở thành đô thị văn minh, di sản, sinh thái và nông nghiệp xanh trên tất cả các nền tảng truyền thông: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và nền tảng số”, bà Nam khẳng định.

Báo và PTTH Huế sẽ chú trọng giới thiệu các mô hình điển hình, hoạt động phong trào, xây dựng các chương trình ký sự phản ánh nét đẹp văn hóa, kinh tế - xã hội, cũng như chiều dài lịch sử của phường Hóa Châu. Đồng thời, đề xuất Đảng ủy phường Hóa Châu đặt mua Báo Huế Ngày Nay nhằm thực hiện theo Thông báo Kết luận số 173 ngày 6/4/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị và Công văn 1811 ngày 6/1/2023 và Công văn 5393 ngày 24/7/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục thực hiện mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.

Ông Trần Ngọc Dương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hóa Châu, khẳng định: Việc phối hợp với Báo và PTTH Huế là cơ hội để địa phương quảng bá hình ảnh, đồng thời tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện các mục tiêu chiến lược. “Chúng tôi đặt mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, trong đó trọng tâm là khai thác giá trị văn hóa - lịch sử, phát triển nông nghiệp hữu cơ, xây dựng các mô hình kinh tế xanh. Thông qua phối hợp tuyên truyền, những định hướng này sẽ được truyền tải đến đông đảo Nhân dân, góp phần khơi dậy nguồn lực xã hội và tạo động lực mới cho Hóa Châu”, ông Dương nhấn mạnh.

Hai đơn vị chụp ảnh lưu niệm sau buổi làm việc

Theo kế hoạch phối hợp, Báo và PTTH Huế sẽ thường xuyên đăng tải tin, bài, phóng sự phản ánh hoạt động của phường Hóa Châu trong các chuyên mục thời sự, chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội; chuyển đổi số, sản xuất clip giới thiệu địa phương; đồng thời ưu tiên giới thiệu các mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương sáng trong cộng đồng.

Việc phối hợp tuyên truyền giữa Báo và PTTH Huế với phường Hóa Châu không chỉ là sự gắn kết trách nhiệm chính trị, mà còn là cầu nối để đưa hình ảnh địa phương đến gần hơn với công chúng. Qua đó, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Hóa Châu trở thành đô thị di sản, sinh thái, nông nghiệp xanh và bền vững, đồng hành cùng sự phát triển chung của thành phố Huế trong giai đoạn mới.