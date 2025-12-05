  • Huế ngày nay Online
Hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng thiên tai

HNN.VN - Ngày 5/12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Huế phối hợp Hội Chữ thập đỏ thành phố và Quỹ hỗ trợ Nhà khăn quàng đỏ tổ chức chương trình thăm, tặng quà cho đoàn viên, công nhân, người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng bởi thiên tai trên địa bàn thành phố Huế.

Trao bảng tượng trưng hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động Công ty SCavi Huế 

Trong khuôn khổ chương trình, Quỹ hỗ trợ Nhà khăn quàng đỏ và nhà tài trợ đã trao bảng tượng trưng trị giá hơn 3,3 tỷ đồng đến LĐLĐ thành phố Huế và Hội Chữ thập đỏ thành phố nhằm triển khai các hoạt động hỗ trợ trên địa bàn. Đồng thời, Công đoàn cơ sở Công ty SCAVI Huế tiếp nhận bảng tượng trưng 300 suất quà để phân bổ cho đoàn viên, NLĐ công ty.

Dịp này, LĐLĐ thành phố Huế cũng trao kinh phí từ nguồn hỗ trợ của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 66 trường hợp đoàn viên, NLĐ bị thiệt hại nặng. Trong đó, 60 trường hợp được hỗ trợ 2 triệu đồng/trường hợp và 6 trường hợp đặc biệt khó khăn được hỗ trợ 5 triệu đồng/trường hợp, với tổng số tiền 150 triệu đồng.

Chương trình không chỉ kịp thời sẻ chia khó khăn sau thiên tai mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm của tổ chức Công đoàn và các đơn vị đồng hành đối với NLĐ. Đây cũng là hoạt động lan tỏa tinh thần đoàn kết, góp phần giúp đoàn viên, NLĐ ổn định cuộc sống, yên tâm lao động và gắn bó hơn với doanh nghiệp.

