Tuyên truyền pháp luật cho học sinh khu vực biên giới

HNN.VN - Ngày 10/11, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân (đóng quân trên địa bàn xã A Lưới 1) tổ chức tuyên truyền pháp luật cho gần 500 học sinh trên địa bàn biên giới và trao học bổng, tặng quà cho học sinh vượt khó vươn lên, trị giá gần 20 triệu đồng.

Trao học bổng cho học sinh vượt khó tại buổi tuyên truyền 

Theo đó, đơn vị đã trao 8 suất học bổng, tặng 30 đôi giày thể thao và 300 cuốn vở cho học sinh khó khăn vươn lên trong học tập. Thượng tá Hồ Văn Việt, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng thành phố Huế cho biết: Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, các đơn vị trên hai tuyến biên phòng đồng loạt tổ chức tuyên truyền pháp luật cho học sinh khu vực biên giới nhằm nâng cao nhận thức và ý nghĩa thượng tôn pháp luật của người dân trên địa bàn, đặc biệt là giới trẻ; góp phần giảm thiểu các vụ việc vi phạm, tội phạm, nhất là các vụ việc nghiêm trọng; xây dựng đơn vị, nhà trường và địa bàn vững về an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh khu vực biên giới.

Trong quá trình tuyên truyền, nhiều đơn vị phối hợp với nhà trường tổ chức gian trưng bày, triển lãm sách pháp luật; trao học bổng, tặng quà, đồ dùng học tập để động viên, khích lệ các em tiếp tục vươn lên.

Quỳnh Anh
Đồng hành cùng học sinh lớp 1

Sau hai tháng làm quen với mái trường tiểu học, những cô cậu học trò lớp 1 đã dần vượt qua bỡ ngỡ đầu đời. Nhờ sự đồng hành đầy kiên nhẫn và yêu thương của cô giáo, những giọt nước mắt buổi sáng đến trường nay đã nhường chỗ cho nụ cười tự tin và ánh mắt hồn nhiên rạng rỡ.

