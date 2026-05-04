Nhiều chương trình thú vị tại ngày hội các dân tộc miền núi

Các nghệ nhân trình diễn kỹ thuật dệt Zèng

Ngày hội với sự tham gia của các địa phương trên địa bàn thành phố có đồng bào dân tộc sinh sống bao gồm A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4, A Lưới 5, Long Quảng, Nam Đông, Khe Tre, Hưng Lộc, Bình Điền và phường Phong Điền.

Ngày hội với các hoạt động như Liên hoan nghệ thuật quần chúng với các thể loại dân ca, dân nhạc, dân vũ và trình diễn trang phục dân tộc; trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống, sản phẩm OCOP và triển lãm một số hình ảnh hoạt động của các địa phương; thi đấu thể thao và tổ chức thi ẩm thực, các hoạt động giới thiệu, quảng bá du lịch…

Theo Ban tổ chức, thông qua lễ hội, góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; triển khai hiệu quả các Nghị quyết liên quan đến phát triển văn hóa… Qua đó tăng cường hiểu biết, tình đoàn kết và giao lưu văn hóa giữa các dân tộc miền núi của TP. Huế, góp phần tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, quảng bá tiềm năng du lịch.