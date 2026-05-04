  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 04/05/2026 14:01

Nhiều chương trình thú vị tại ngày hội các dân tộc miền núi

HNN.VN - Ngày hội “Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi” TP. Huế lần thứ I năm 2026 là hoạt động trong chương trình “Lễ hội mùa Hạ” - Festival Huế 2026 được tổ chức định kỳ, luân phiên giữa các địa phương có đồng bào dân tộc thiểu số định cư, sinh sống.

Quảng bá nông sản vùng caoXúc động Lễ hội Âr Pục trên đồi sim A LướiSôi động ngày hội “Sắc xuân vùng cao A Lưới” 2025“Tháng Ba biên giới” lan tỏa tình yêu Tổ quốc của thế hệ trẻ

 Các nghệ nhân trình diễn kỹ thuật dệt Zèng

Ngày hội với sự tham gia của các địa phương trên địa bàn thành phố có đồng bào dân tộc sinh sống bao gồm A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4, A Lưới 5, Long Quảng, Nam Đông, Khe Tre, Hưng Lộc, Bình Điền và phường Phong Điền.

Ngày hội với các hoạt động như Liên hoan nghệ thuật quần chúng với các thể loại dân ca, dân nhạc, dân vũ và trình diễn trang phục dân tộc; trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống, sản phẩm OCOP và triển lãm một số hình ảnh hoạt động của các địa phương; thi đấu thể thao và tổ chức thi ẩm thực, các hoạt động giới thiệu, quảng bá du lịch…

Theo Ban tổ chức, thông qua lễ hội, góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; triển khai hiệu quả các Nghị quyết liên quan đến phát triển văn hóa… Qua đó tăng cường hiểu biết, tình đoàn kết và giao lưu văn hóa giữa các dân tộc miền núi của TP. Huế, góp phần tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, quảng bá tiềm năng du lịch.

N. MINH
 Từ khóa:
ngày hộidân tộcmiền núiHuếvăn hóathể thaodu lịch
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Kết nối di sản ca Huế với sinh viên

Sáng 3/5, tại Trường Đại học Khoa học, buổi trò chuyện, trao đổi (talkshow) với chủ đề “Ca Huế cùng sinh viên Huế” diễn ra trong không khí sôi nổi, thu hút đông đảo sinh viên tham gia. Chương trình nằm trong khuôn khổ dự án “Giải mã Ca Huế” do nhóm sinh viên ngành Truyền thông số (Khoa Báo chí – Truyền thông, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế) thực hiện, với mục tiêu đưa ca Huế đến gần hơn với giới trẻ.

Kết nối di sản ca Huế với sinh viên
Huế - Điểm đến hấp dẫn du khách quốc tế

Không chỉ được vinh danh là điểm đến trăng mật lãng mạn hàng đầu thế giới năm 2026, Huế đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách quốc tế nhờ sự an toàn, thân thiện và giàu bản sắc. Những lợi thế này đang mở ra nhiều kỳ vọng cho du lịch Cố đô trong hành trình thu hút dòng khách quốc tế chất lượng cao.

Huế - Điểm đến hấp dẫn du khách quốc tế
Thể thao Huế & chiến lược phát triển toàn diện

Định hướng phát triển thể thao Huế giai đoạn 2026 - 2030 không chỉ mang ý nghĩa nâng cao thành tích hay mở rộng phong trào, mà đặt trọng tâm vào việc xây dựng con người Huế phát triển hài hòa về thể chất, trí tuệ và nhân cách, cùng với đó là sự khẳng định về tầm quan trọng trong thúc đẩy du lịch cũng như kinh tế - xã hội phát triển.

Thể thao Huế chiến lược phát triển toàn diện
Giữ gìn di sản trong các ngôi chùa Huế

Cách đây chưa lâu, dân Huế bàng hoàng khi Thiền Lâm, ngôi chùa có tuổi đời hàng trăm năm trên đường Điện Biên Phủ đã bị “bà hỏa” thiêu rụi. Thiệt hại là rất lớn, song, lớn nhất và khiến nhiều người xót xa tiếc nuối nhất là hệ thống các cổ vật như tranh, tượng, hoành phi, câu đối, long vị… đa phần đều đã làm mồi cho lửa. Đó không chỉ là hồn cốt, là văn hóa của riêng Thiền Lâm mà còn của Phật giáo Huế, của văn hóa Huế. Thật đáng tiếc! - Một vị Thượng tọa là Phó ban Trị sự Thành hội Phật giáo Huế bần thần khi nói chuyện với chúng tôi.

Giữ gìn di sản trong các ngôi chùa Huế

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top