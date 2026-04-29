Khen thưởng 160 học sinh tại Ngày hội giao lưu học sinh năng khiếu cấp tiểu học

HNN.VN - Ngày 29/4, Sở Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả và quyết định khen thưởng học sinh đoạt giải tại Ngày hội giao lưu học sinh năng khiếu các môn tiếng Việt, toán và ngoại ngữ cấp tiểu học năm học 2025-2026.

Học sinh dân tộc thiểu số tham gia ngày hội "Tiếng Việt của chúng em"

 Rèn kỹ năng tiếng Anh tại Trường Tiểu học Vĩnh Ninh (phường Thuận Hóa)

Theo đó, có 160 học sinh đoạt giải tại ngày hội, gồm 29 giải Nhất, 48 giải Nhì và 83 giải Ba. Các giải thưởng được xét chọn trên cơ sở kết quả bài thi ở từng môn, bảo đảm khách quan, công bằng và đúng quy chế. Nhiều thí sinh thể hiện tư duy linh hoạt, khả năng vận dụng kiến thức tốt. Kết quả này phản ánh chất lượng dạy học, bồi dưỡng học sinh năng khiếu tại các cơ sở giáo dục tiểu học trên địa bàn.

Trước đó, ngày 18/4, Ngày hội giao lưu học sinh năng khiếu các môn tiếng Việt, toán và ngoại ngữ được tổ chức với sự tham gia của 720 học sinh lớp 5 đến từ 211 trường tiểu học trên địa bàn thành phố. Các thí sinh dự thi 4 môn: tiếng Việt, toán, ngoại ngữ tại 4 điểm thi gồm Trường Tiểu học Kim Đồng (xã A Lưới 2), Trường Tiểu học Số 1 Lộc Trì (xã Phú Lộc), Trường Tiểu học Điền An (phường Phong Thái) và Trường Tiểu học Xuân Phú (phường Vỹ Dạ).

Nội dung và hình thức thi được xây dựng phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học, có tính phân hóa. Trong đó, môn tiếng Việt và toán thi tự luận 60 phút; môn ngoại ngữ kết hợp trắc nghiệm và tự luận, gồm phần nghe 20 phút và các phần đọc, viết, kiến thức ngôn ngữ 40 phút.

Ngày hội là dịp phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu; tạo môi trường học tập tích cực, khuyến khích tinh thần tự học, sáng tạo, đồng thời rèn luyện kỹ năng tư duy, giao tiếp và hợp tác. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học và tạo nguồn học sinh giỏi cho các cấp học tiếp theo.

MINH HIỀN
Giáo dục truyền thống tại cột mốc biên giới

Ngày 29/4, nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 140 năm Ngày Quốc tế Lao động, Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt (đóng quân trên địa bàn xã A Lưới 4) phối hợp với Trường Mầm non Đông Sơn tổ chức chương trình tham quan, trải nghiệm, giáo dục truyền thống cho các em học sinh.

Tăng cường quản lý học sinh vi phạm an toàn giao thông

Tình trạng học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn vẫn diễn ra khá phổ biến, đặt ra nhiều thách thức đối với công tác quản lý, giáo dục và bảo đảm an toàn cho lứa tuổi học đường.

Giao lưu thơ Haiku mừng ngày non sông thống nhất

Chiều 26/4, Câu lạc bộ Thơ Haiku Việt – Cố đô Huế tổ chức họp mặt, giao lưu thơ – nhạc nhân kỷ niệm 51 năm Ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026), đồng thời kết nạp hội viên mới, góp phần lan tỏa những vần thơ gắn với ký ức tháng Tư và tình yêu quê hương, đất nước.

