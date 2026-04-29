Khen thưởng 160 học sinh tại Ngày hội giao lưu học sinh năng khiếu cấp tiểu học

Rèn kỹ năng tiếng Anh tại Trường Tiểu học Vĩnh Ninh (phường Thuận Hóa)

Theo đó, có 160 học sinh đoạt giải tại ngày hội, gồm 29 giải Nhất, 48 giải Nhì và 83 giải Ba. Các giải thưởng được xét chọn trên cơ sở kết quả bài thi ở từng môn, bảo đảm khách quan, công bằng và đúng quy chế. Nhiều thí sinh thể hiện tư duy linh hoạt, khả năng vận dụng kiến thức tốt. Kết quả này phản ánh chất lượng dạy học, bồi dưỡng học sinh năng khiếu tại các cơ sở giáo dục tiểu học trên địa bàn.

Trước đó, ngày 18/4, Ngày hội giao lưu học sinh năng khiếu các môn tiếng Việt, toán và ngoại ngữ được tổ chức với sự tham gia của 720 học sinh lớp 5 đến từ 211 trường tiểu học trên địa bàn thành phố. Các thí sinh dự thi 4 môn: tiếng Việt, toán, ngoại ngữ tại 4 điểm thi gồm Trường Tiểu học Kim Đồng (xã A Lưới 2), Trường Tiểu học Số 1 Lộc Trì (xã Phú Lộc), Trường Tiểu học Điền An (phường Phong Thái) và Trường Tiểu học Xuân Phú (phường Vỹ Dạ).

Nội dung và hình thức thi được xây dựng phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học, có tính phân hóa. Trong đó, môn tiếng Việt và toán thi tự luận 60 phút; môn ngoại ngữ kết hợp trắc nghiệm và tự luận, gồm phần nghe 20 phút và các phần đọc, viết, kiến thức ngôn ngữ 40 phút.

Ngày hội là dịp phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu; tạo môi trường học tập tích cực, khuyến khích tinh thần tự học, sáng tạo, đồng thời rèn luyện kỹ năng tư duy, giao tiếp và hợp tác. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học và tạo nguồn học sinh giỏi cho các cấp học tiếp theo.