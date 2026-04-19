Học sinh Huế đoạt giải Ba tại Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia

HNN.VN - Từ ngày 17 đến 19/4, tại Học viện Ngân hàng (Hà Nội), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức “Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ VIII - năm 2026”.

 Học sinh Trường THPT Phú Bài trình bày dự án với Ban Giám khảo

Phát động từ tháng 12/2025, sau 2 tháng phát động, Ban Tổ chức đã nhận được 880 dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục phổ thông. Các dự án thuộc 5 lĩnh vực: công nghiệp, chế tạo, trí tuệ nhân tạo (AI), STEM; nông nghiệp, môi trường, năng lượng; giáo dục, văn hóa, du lịch, tài chính; y tế, sức khỏe, đời sống; kinh doanh tạo tác động xã hội.

Đây cũng là năm đầu tiên triển khai Chương trình “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035” được phê duyệt theo Quyết định số 336/QĐ-TTg ngày 25/02/2026 của Thủ tướng Chính phủ với định hướng “làm thật – thi thật”, chuyển từ “phong trào” sang “hiệu quả”, lấy sản phẩm thật, thử nghiệm thật, hợp tác thật và tác động thật làm thước đo trong tổ chức và đánh giá các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp.

 Dự án đoạt giải Ba cuộc thi

Tham gia ngày hội, Sở GD&ĐT TP. Huế cử dự án “Phát triển tấm panel xây dựng xanh cách âm, cách nhiệt, hấp thụ khí CO₂ từ các nguồn phế thải” của học sinh Trường THPT Phú Bài dự thi.

Dự án hướng đến tái chế phế thải công nghiệp và nông nghiệp như tro bay, xỉ than, xốp EPS, xơ dừa thành các tấm panel xây dựng xanh không nung. Điểm mới là vật liệu có khả năng hấp thụ CO₂ trong quá trình đông cứng, góp phần giảm phát thải khí nhà kính. Sản phẩm có trọng lượng nhẹ, khả năng cách âm, cách nhiệt tốt, mở ra hướng tiếp cận vật liệu xây dựng thân thiện môi trường, chi phí hợp lý.

Kết quả, dự án đoạt giải Ba cuộc thi, góp phần khẳng định năng lực sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp của học sinh Huế trên sân chơi quốc gia.

MINH HIỀN
Nhiều quốc gia lên tiếng bảo vệ chủ quyền của Cuba

Ngày 18/4, Chính phủ các nước Brazil, Mexico và Tây Ban Nha đã ra tuyên bố chung kêu gọi tôn trọng chủ quyền của Cuba cũng như tiến hành các cuộc đối thoại "chân thành và tôn trọng" với quốc đảo Caribe này.

VnExpress Huế Marathon 2026 - Chạy để cảm nhận Huế "sâu" hơn

VnExpress Marathon Huế 2026 chính thức diễn ra vào sáng 19/4 với điểm xuất phát trên đường Lê Duẩn, trước mặt khu vực Phu Văn Lâu – Nghinh Lương Đình. Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang tham dự và góp mặt ở nội dung 5km.

Nhiều quốc gia chủ động thích ứng với mặt bằng giá và rủi ro mới

Những diễn biến mới tại Trung Đông, đặc biệt liên quan Iran, đang làm dấy lên lo ngại rằng thời kỳ dầu mỏ giá rẻ có thể sắp khép lại. Thực tế cho thấy, các chính sách năng lượng của nhiều quốc gia cũng đang chuyển dịch theo hướng chủ động thích ứng với một mặt bằng giá và rủi ro mới.

