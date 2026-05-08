Thông báo V/v mời tham gia sơ tuyển hạng mục: “Lựa chọn đơn vị khai thác vị trí/mặt bằng cung cấp dịch vụ vận tải hành khách bằng xe ô tô tại Cảng HKQT Phú Bài năm 2026”

Hiện nay, Cảng hàng không quốc tế Phú Bài thông báo kế hoạch tổ chức lựa chọn sơ tuyển đối tác cung cấp dịch vụ vận tải bằng xe ô tô tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài năm 2026, đảm bảo cung cấp các dịch vụ có chất lượng, kế hoạch tổ chức lựa chọn như sau:

1. Thời gian

- Phát hành hồ sơ mời sơ tuyển: từ 9giờ 00 phút ngày 12/5/2026 – đến 9 giờ 00 phút 20/5/2026.

- Hạn nộp hồ sơ dự sơ tuyển và nộp tiền đảm bảo tham gia lựa chọn: Trước 9 giờ 00 phút ngày 20/5/2026.

2. Địa điểm phát hành Hồ sơ mời sơ tuyển và nộp Hồ sơ dự sơ tuyển

Các đơn vị có nhu cầu tham gia, hồ sơ được phát (miễn phí) và trực tiếp tại Phòng Tài chính Kế hoạch (Tầng 2, Văn phòng Cảng – Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, Tổ 10, phường Phú Bài, thành phố Huế).

Người liên hệ: Ông Nguyễn Thái Hoàng (sđt: 093.383.5115)

Cảng HKQT Phú Bài thông báo để các đơn vị, tổ chức quan tâm được biết nhằm chủ động sắp xếp kế hoạch và đăng ký tham gia lựa chọn.

