45 sản phẩm tham gia Ngày hội STEM cấp tiểu học năm học 2025-2026

HNN.VN - Ngày 29/4, tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Ngày hội STEM cấp tiểu học năm học 2025-2026, thu hút đông đảo học sinh, giáo viên tham gia.

 Sản phẩm "Sổ tay đầu bếp nhí" của học sinh Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (phường Thuận Hóa)

Từ kết quả tổ chức ở cấp trường và cấp xã, phường, Ban tổ chức đã tiếp nhận 88 sản phẩm STEM tiêu biểu dự thi. Qua vòng thẩm định, 45 sản phẩm xuất sắc được lựa chọn vào vòng 2 để trưng bày, giới thiệu tại ngày hội.

Các sản phẩm năm nay đa dạng về lĩnh vực, gắn với thực tiễn đời sống, thể hiện rõ tư duy và khả năng sáng tạo của học sinh tiểu học. Nhiều đề tài gần gũi, thiết thực như: sổ tay đầu bếp nhí, bữa ăn cân bằng dinh dưỡng, mô hình nông trại thông minh, mô hình hệ mặt trời, bộ nhạc cụ đa sắc màu, khu vườn kỳ diệu…

Thời gian qua, giáo dục STEM đã được triển khai rộng khắp tại các cơ sở giáo dục tiểu học, với nhiều bài học, dự án thiết thực. Giáo viên và học sinh ngày càng chủ động trong việc xây dựng, khai thác và ứng dụng sản phẩm vào dạy học. Thông qua hoạt động STEM, các trường từng bước hình thành cho học sinh năng lực giải quyết vấn đề, kỹ năng thực hành và ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

Phát biểu tại ngày hội, ông Nguyễn Vinh Hưng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh hoạt động STEM theo hướng thiết thực, hiệu quả; quan tâm chăm lo giáo dục để phát triển toàn diện người học, đặt học sinh vào trung tâm của mọi hoạt động giáo dục. Đồng thời, đưa sản phẩm STEM trở thành học liệu trực quan trong các môn học như khoa học, toán, công nghệ; phát triển các dự án có tính ứng dụng trong gia đình và cộng đồng.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 45 giải, trong đó khối 4 có 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 10 giải Khuyến khích; khối 5 có cơ cấu giải tương tự ở các hạng Nhất, Nhì, Ba và 11 giải Khuyến khích.

Ngày hội là dịp để học sinh giao lưu, học hỏi, phát huy khả năng sáng tạo, góp phần thúc đẩy giáo dục STEM ngày càng đi vào chiều sâu.

MINH HIỀN
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Học sinh Huế đoạt giải Ba tại Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia

Từ ngày 17 đến 19/4, tại Học viện Ngân hàng (Hà Nội), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức “Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ VIII - năm 2026”.

Ngày hội nữ sinh năng động

Ngày 9/4, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Ngày hội nữ sinh năng động tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương. Đây là hoạt động thuộc Dự án phát triển thể thao cho trẻ em gái tại các trường THCS của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Hương Trà khai mạc hội thi STEM cấp tiểu học

Hội thi STEM cấp tiểu học (TH) phường Hương Trà năm học 2025-2026 khai mạc chiều 8/4. Đây là sân chơi khoa học – kỹ thuật (KHKT) bổ ích, giúp học sinh biến những bài học trên lớp thành những sản phẩm cụ thể, những mô hình sinh động và những thí nghiệm khoa học lý thú.

