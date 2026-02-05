Thúc đẩy hợp tác phát triển giữa TP. Huế và tỉnh Quảng Trị

Đoàn công tác TP. Huế tặng quà tỉnh Quảng Trị

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế; Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy Huế, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Tiếp và làm việc với đoàn, về phía tỉnh Quảng Trị có đồng chí Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương bày tỏ vui mừng được đón đoàn công tác TP. Huế đến thăm, trao đổi kinh nghiệm. Đồng chí đã thông tin khái quát với đoàn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng của tỉnh trong năm 2025. Theo đó, năm 2025 đánh dấu bước chuyển có ý nghĩa quan trọng khi tỉnh Quảng Trị chính thức vận hành trong không gian phát triển mới sau sáp nhập. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, tỉnh đã hoàn thành và vượt 17/17 chỉ tiêu chủ yếu; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; nhiều dự án trọng điểm được khởi công, hoàn thành; bộ máy chính quyền 2 cấp từng bước đi vào hoạt động ổn định, thông suốt.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tặng quà chúc mừng đoàn công tác TP. Huế

Cùng với phát triển kinh tế, tỉnh Quảng Trị tiếp tục giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đời sống Nhân dân từng bước được cải thiện. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển trong giai đoạn mới.

Thông tin về định hướng thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương cho biết, Quảng Trị sẽ tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; trong đó, xác định du lịch là một trong bốn trụ cột phát triển. Đồng chí nhấn mạnh, TP. Huế là địa phương có nhiều thế mạnh nổi trội về du lịch, văn hóa, di sản. Vì vậy, tỉnh Quảng Trị mong muốn hai địa phương tăng cường hợp tác, liên kết trong phát triển du lịch, mở rộng không gian và chuỗi giá trị; góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của mỗi bên.

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP. Huế, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung chúc mừng và đánh giá cao những kết quả quan trọng mà tỉnh Quảng Trị đạt được trong năm 2025. Đồng chí khẳng định, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, những thành tựu của Quảng Trị thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân.

Lãnh đạo hai địa phương chụp hình lưu niệm sau buổi làm việc

Thông tin thêm về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng của TP. Huế trong năm 2025, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung cho biết, thành phố đã đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu đề ra; trong đó, có nhiều kết quả nổi bật về phát triển kinh tế, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng chính quyền gần dân, sát dân.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung bày tỏ mong muốn, trên cơ sở những tiềm năng, lợi thế và truyền thống gắn bó lâu đời, TP. Huế và tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực phát triển kinh tế, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Nhân dịp đón tết Nguyên đán Bính Ngọ, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung gửi lời chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc, thành công đến Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Kết thúc buổi làm việc, lãnh đạo hai địa phương thống nhất tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác, gắn bó, phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên; đẩy mạnh liên kết trong các lĩnh vực có nhiều dư địa phát triển như du lịch, dịch vụ, văn hóa, hạ tầng, qua đó tạo động lực mới, góp phần thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững của TP. Huế và tỉnh Quảng Trị trong thời gian tới.