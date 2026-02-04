Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương trao đổi định hướng hợp tác đầu tư tại Huế

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình (bên phải) tặng quà lưu niệm đến ông Tống Thiếu Đình

Buổi làm việc diễn ra trong bối cảnh trước đó, lãnh đạo thành phố Huế đã tiếp ông Nghiêm Giới Hòa - người sáng lập Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương. Đây là bước tiếp theo nhằm tăng cường trao đổi, tìm hiểu sâu hơn về định hướng phát triển của thành phố Huế, qua đó làm cơ sở để Tập đoàn nghiên cứu, xây dựng kế hoạch hợp tác, đầu tư cụ thể trong thời gian tới.

Tại buổi tiếp, ông Tống Thiếu Đình bày tỏ vinh dự khi được đến Huế tìm hiểu, khảo sát môi trường đầu tư. Ông cho biết, Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương mong muốn trở thành đối tác, đồng hành cùng thành phố Huế trong chiến lược phát triển trung hạn và dài hạn, đặc biệt là giai đoạn 5 năm và 10 năm tới. Theo đó, Tập đoàn quan tâm đến các lĩnh vực phát triển hạ tầng giao thông trọng điểm, kết nối giao thông thông minh, đường cao tốc, cũng như các dự án phát triển và chỉnh trang đô thị.

Bên cạnh phát triển hạ tầng, Tập đoàn cũng chú trọng các giải pháp kỹ thuật nhằm cải thiện khả năng thoát lũ, ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai - những thách thức lớn đối với khu vực miền Trung nói chung và thành phố Huế nói riêng. Ông Tống Thiếu Đình nhấn mạnh, việc đầu tư phát triển cần được tiếp cận theo hướng bền vững, lâu dài, phù hợp với điều kiện tự nhiên và đặc thù đô thị di sản.

Đánh giá Huế là thành phố giàu giá trị lịch sử và văn hóa, ông Tống Thiếu Đình cho rằng quá trình phát triển đô thị cần được thực hiện thận trọng, hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, bắt đầu từ những thay đổi phù hợp, từng bước nâng cao chất lượng không gian đô thị và đời sống người dân. Thông qua hợp tác đầu tư, Tập đoàn mong muốn góp phần thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, hướng đến xây dựng Huế trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa quan trọng của khu vực và cả nước.

Hai bên chụp ảnh lưu niệm bày tỏ sự quyết tâm hợp tác trong thời gian tới

Trao đổi tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình hoan nghênh đoàn công tác Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương đến thăm, làm việc và tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Huế; đồng thời đánh giá cao năng lực, kinh nghiệm và uy tín của Tập đoàn trong việc triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn tại nhiều quốc gia và địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố cho biết, Huế đang trong giai đoạn đẩy mạnh chuyển dịch mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, bền vững và dựa trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô. Mục tiêu xuyên suốt của thành phố là xây dựng Huế trở thành đô thị xanh, sạch, đẹp, giàu bản sắc văn hóa, đồng thời là trung tâm lớn về văn hóa, du lịch, y tế chuyên sâu, giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ của cả nước.

Trong thời gian tới, thành phố Huế tập trung thu hút đầu tư vào các lĩnh vực then chốt như phát triển đô thị thông minh, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng giao thông đô thị, chỉnh trang và mở rộng không gian đô thị, phát triển các khu chức năng mới, dịch vụ du lịch chất lượng cao và công nghiệp văn hóa. Thành phố đặc biệt ưu tiên các nhà đầu tư chiến lược có tiềm lực tài chính vững mạnh, kinh nghiệm quốc tế, công nghệ tiên tiến và định hướng đầu tư dài hạn, bền vững.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình khẳng định, Huế luôn chào đón và tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư đến nghiên cứu, khảo sát và triển khai dự án. Thành phố cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình từ nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư đến triển khai thực hiện; các sở, ban, ngành liên quan sẽ phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ tối đa trong khuôn khổ pháp luật, bảo đảm thủ tục được giải quyết kịp thời, minh bạch và hiệu quả.

Lãnh đạo thành phố bày tỏ mong muốn Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương tiếp tục quan tâm, nghiên cứu, đề xuất các dự án phù hợp với định hướng phát triển đô thị xanh, thông minh và bền vững của Huế; qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng sống của người dân và vị thế của thành phố trong thời gian tới.