  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 04/02/2026 15:08

Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương trao đổi định hướng hợp tác đầu tư tại Huế

HNN.VN - Ngày 4/2, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình đã có buổi tiếp xã giao Đoàn công tác Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc) do ông Tống Thiếu Đình, Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn làm Trưởng đoàn.

Phê duyệt Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại cặp cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc)Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN-Trung Quốc về thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông lần thứ 25Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn tiếp xã giao Tập đoàn Xây dựng Thái Bình DươngThủ tướng tiếp lãnh đạo tập đoàn kinh tế hàng đầu Trung QuốcThủ tướng đề nghị các doanh nghiệp nhóm lớn nhất toàn cầu nghiên cứu tham gia các dự án hạ tầng tại Việt Nam

 Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình (bên phải) tặng quà lưu niệm đến ông Tống Thiếu Đình 

Buổi làm việc diễn ra trong bối cảnh trước đó, lãnh đạo thành phố Huế đã tiếp ông Nghiêm Giới Hòa - người sáng lập Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương. Đây là bước tiếp theo nhằm tăng cường trao đổi, tìm hiểu sâu hơn về định hướng phát triển của thành phố Huế, qua đó làm cơ sở để Tập đoàn nghiên cứu, xây dựng kế hoạch hợp tác, đầu tư cụ thể trong thời gian tới.

Tại buổi tiếp, ông Tống Thiếu Đình bày tỏ vinh dự khi được đến Huế tìm hiểu, khảo sát môi trường đầu tư. Ông cho biết, Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương mong muốn trở thành đối tác, đồng hành cùng thành phố Huế trong chiến lược phát triển trung hạn và dài hạn, đặc biệt là giai đoạn 5 năm và 10 năm tới. Theo đó, Tập đoàn quan tâm đến các lĩnh vực phát triển hạ tầng giao thông trọng điểm, kết nối giao thông thông minh, đường cao tốc, cũng như các dự án phát triển và chỉnh trang đô thị.

Bên cạnh phát triển hạ tầng, Tập đoàn cũng chú trọng các giải pháp kỹ thuật nhằm cải thiện khả năng thoát lũ, ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai - những thách thức lớn đối với khu vực miền Trung nói chung và thành phố Huế nói riêng. Ông Tống Thiếu Đình nhấn mạnh, việc đầu tư phát triển cần được tiếp cận theo hướng bền vững, lâu dài, phù hợp với điều kiện tự nhiên và đặc thù đô thị di sản.

Đánh giá Huế là thành phố giàu giá trị lịch sử và văn hóa, ông Tống Thiếu Đình cho rằng quá trình phát triển đô thị cần được thực hiện thận trọng, hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, bắt đầu từ những thay đổi phù hợp, từng bước nâng cao chất lượng không gian đô thị và đời sống người dân. Thông qua hợp tác đầu tư, Tập đoàn mong muốn góp phần thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, hướng đến xây dựng Huế trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa quan trọng của khu vực và cả nước.

 Hai bên chụp ảnh lưu niệm bày tỏ sự quyết tâm hợp tác trong thời gian tới 

Trao đổi tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình hoan nghênh đoàn công tác Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương đến thăm, làm việc và tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Huế; đồng thời đánh giá cao năng lực, kinh nghiệm và uy tín của Tập đoàn trong việc triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn tại nhiều quốc gia và địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố cho biết, Huế đang trong giai đoạn đẩy mạnh chuyển dịch mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, bền vững và dựa trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô. Mục tiêu xuyên suốt của thành phố là xây dựng Huế trở thành đô thị xanh, sạch, đẹp, giàu bản sắc văn hóa, đồng thời là trung tâm lớn về văn hóa, du lịch, y tế chuyên sâu, giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ của cả nước.

Trong thời gian tới, thành phố Huế tập trung thu hút đầu tư vào các lĩnh vực then chốt như phát triển đô thị thông minh, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng giao thông đô thị, chỉnh trang và mở rộng không gian đô thị, phát triển các khu chức năng mới, dịch vụ du lịch chất lượng cao và công nghiệp văn hóa. Thành phố đặc biệt ưu tiên các nhà đầu tư chiến lược có tiềm lực tài chính vững mạnh, kinh nghiệm quốc tế, công nghệ tiên tiến và định hướng đầu tư dài hạn, bền vững.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình khẳng định, Huế luôn chào đón và tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư đến nghiên cứu, khảo sát và triển khai dự án. Thành phố cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình từ nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư đến triển khai thực hiện; các sở, ban, ngành liên quan sẽ phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ tối đa trong khuôn khổ pháp luật, bảo đảm thủ tục được giải quyết kịp thời, minh bạch và hiệu quả.

Lãnh đạo thành phố bày tỏ mong muốn Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương tiếp tục quan tâm, nghiên cứu, đề xuất các dự án phù hợp với định hướng phát triển đô thị xanh, thông minh và bền vững của Huế; qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng sống của người dân và vị thế của thành phố trong thời gian tới.

THÁI BÌNH
 Từ khóa:
tập đoànThái Bình DươngNguyễn Thanh Bìnhquan hệhợp tácdự ánxúc tiếnTrung Quốc
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hợp tác kênh Đảng luôn là kim chỉ nam định hướng và dẫn dắt quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia của Tổng Bí thư Tô Lâm, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia về ý nghĩa đặc biệt của chuyến thăm cũng như những động lực thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước Việt Nam-Campuchia lên tầm cao mới.

Hợp tác kênh Đảng luôn là kim chỉ nam định hướng và dẫn dắt quan hệ Việt Nam-Campuchia
Quan hệ Việt Nam-Lào: Động lực mới cho phát triển bền vững và thịnh vượng chung

Chuyến thăm cấp nhà nước tới nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm mang ý nghĩa chiến lược quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ Việt Nam-Lào; nhấn mạnh quyết tâm chính trị sâu sắc giữa hai nước, đồng thời mở ra cơ hội cho hợp tác thực chất và bền vững trên nhiều lĩnh vực chiến lược.

Quan hệ Việt Nam-Lào Động lực mới cho phát triển bền vững và thịnh vượng chung
Góp phần mở rộng quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Chile

Từ ngày 25 đến 30/1, Đại sứ Việt Nam tại Chile Nguyễn Việt Cường đã có chuyến công tác tại vùng Aysén. Đây là chuyến thăm làm việc đầu tiên của một Đại sứ Việt Nam đến vùng cực nam Chile, trước thềm Chile có chính phủ mới nhậm chức vào tháng 3/2026.

Góp phần mở rộng quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Chile

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top