Đoàn lãnh đạo thành phố dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị

Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế dành phút mặc niệm ghi nhớ công lao các anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, MTTQ Việt Nam thành phố và đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Tại Thành cổ Quảng Trị, Đoàn đại biểu dành phút mặc niệm, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong 81 ngày đêm lịch sử mùa hè năm 1972. Tiếp nối hành trình tri ân, đoàn công tác đến Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, nơi yên nghỉ vĩnh hằng của hơn 10.800 anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, anh dũng hy sinh trên chiến trường Quảng Trị và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả tại nước bạn Lào.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn, nơi yên nghỉ của hơn một vạn anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại, các đồng chí lãnh đạo TP. Huế bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những người con ưu tú của dân tộc; đồng thời khẳng định trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố trong việc gìn giữ, phát huy những giá trị cao đẹp của truyền thống cách mạng.

Hoạt động dâng hương, tưởng niệm tại các địa chỉ đỏ trên mảnh đất Quảng Trị anh hùng không chỉ là nghĩa cử tri ân, mà còn là dịp để đội ngũ cán bộ, đảng viên TP. Huế ôn lại truyền thống đấu tranh kiên cường của dân tộc, nhắc nhở trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những hy sinh to lớn của cha anh. Từ những không gian lịch sử, tinh thần tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa, trở thành điểm tựa tinh thần trong hành trình xây dựng và phát triển TP. Huế trong giai đoạn mới.

Một số hình ảnh dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị:

Đoàn công tác tiến hành nghi thức dâng hương, dâng hoa tại Thành cổ Quảng Trị

Thường trực Thành ủy Huế thỉnh chuông tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế chuẩn bị dâng hoa

Các đồng chí trong Thường trực Thành ủy dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế thắp hương từng phần mộ

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ