Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung ​chủ trì tiếp đoàn đại biểu tỉnh Salavan sang thăm, chúc Tết

Lãnh đạo tỉnh Salavan (bên trái) tặng hoa chúc mừng năm mới đến lãnh đạo TP. Huế

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế chủ trì tiếp đoàn. Tham dự buổi tiếp còn có các UVTV Thành ủy: Phan Xuân Toàn, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; Hồ Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Đình Trung bày tỏ vui mừng được đón đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Salavan sang thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP. Huế nhân dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung, giữa TP. Huế và tỉnh Salavan nói riêng là tài sản vô giá, cần tiếp tục được gìn giữ, vun đắp và phát triển bền vững.

Thông tin với đoàn về tình hình phát triển của địa phương, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh, năm 2025 trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, thành phố đã nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh và an sinh xã hội; nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế duy trì tăng trưởng khá, du lịch phục hồi mạnh mẽ, các công trình, dự án trọng điểm được hoàn thành và đưa vào sử dụng, tạo động lực phát triển mới cho đô thị trung tâm vùng.

Cùng với phát triển kinh tế, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng; bộ máy chính quyền được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số được đẩy mạnh, từng bước xây dựng đô thị thông minh, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Về quan hệ hợp tác giữa hai địa phương, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung khẳng định thời gian qua, Huế và Salavan luôn duy trì mối quan hệ gắn bó, tin cậy, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực như chính trị, đối ngoại, quốc phòng - an ninh, giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa và giao lưu nhân dân. Hoạt động trao đổi đoàn các cấp được duy trì thường xuyên; hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, nhất là đào tạo lý luận chính trị, bồi dưỡng cán bộ cho các tỉnh Nam Trung Lào tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ hai bên.

Lãnh đạo hai địa phương chụp hình lưu niệm

Đặc biệt, TP. Huế luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ và nhân dân tỉnh Salavan sang học tập, khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế, giáo dục trên địa bàn; đồng thời phối hợp chặt chẽ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Daovong Phonekeo, Bí thư Tỉnh ủy Salavan trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chân tình của lãnh đạo TP. Huế; chúc Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Huế tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu trong công cuộc xây dựng và phát triển đô thị trực thuộc Trung ương. Đồng chí đánh giá cao những kết quả nổi bật của Huế trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; đồng thời khẳng định tỉnh Salavan luôn coi trọng và mong muốn tiếp tục tăng cường, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác toàn diện với TP. Huế trong thời gian tới.

Hai bên thống nhất tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung thỏa thuận hợp tác đã ký kết; tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh như thương mại, du lịch, giáo dục - đào tạo, y tế và giao lưu nhân dân. TP. Huế cũng bày tỏ sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ tỉnh Salavan trong đào tạo nguồn nhân lực và kết nối hạ tầng, logistics phục vụ phát triển kinh tế.

Nhân dịp này, lãnh đạo hai địa phương đã trao tặng quà lưu niệm và chụp ảnh chung, thể hiện quyết tâm chung tay gìn giữ, phát huy mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào nói chung và Huế - Salavan mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.