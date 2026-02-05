Giới thiệu triển lãm “Hồ Chí Minh - Chân dung một con người” đến với học sinh

Không gian triển lãm chủ đề “Hồ Chí Minh - Chân dung một con người”. Ảnh: V. Hà

Chương trình do Bảo tàng Hồ Chí Minh TP. Huế tổ chức, diễn ra chiều 5/2 tại Trường THPT Hương Trà. Hoạt động nằm trong các sự kiện chào mừng 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, mừng Xuân Bính Ngọ - 2026.

Tại đây, các em học sinh cùng tham quan không gian triển lãm với trên 200 hình ảnh, tài liệu và hiện vật, giới thiệu, phác họa chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh về cuộc đời, sự nghiệp và nhân cách một lãnh tụ vĩ đại: Tận tụy quên mình, kiên trung bất khuất vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc và giàu lòng bác ái, thanh bạch, dung dị trong cuộc sống đời thường.

Ngoài hoạt động triển lãm, các em học sinh cũng tham gia hội thi rung chuông vàng với chủ đề “Bác Hồ với tuổi trẻ và mùa xuân”.

Hoạt động nhằm giúp các em học sinh có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là khoảng thời gian niên thiếu Bác Hồ sinh sống và học tập ở Huế; sự quan tâm của Bác đến thế hệ trẻ tương lai của đất nước... từ đó, giúp các em hiểu, cảm nhận sâu sắc và tỏ lòng thành kính tri ân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.