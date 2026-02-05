  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 05/02/2026 20:35

Giới thiệu triển lãm “Hồ Chí Minh - Chân dung một con người” đến với học sinh

HNN.VN - Hơn 600 học sinh cùng thầy cô Trường THPT Hương Trà (phường Hương Trà, TP. Huế) cùng tham quan triển lãm về thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Để văn hóa “Soi đường cho quốc dân đi”Lãnh đạo thành phố dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh và dự khai mạc Hội Báo Xuân85 năm Ngày Bác Hồ trở về Tổ quốc, mở ra thời kỳ mới của cách mạng Việt Nam

Không gian triển lãm chủ đề “Hồ Chí Minh - Chân dung một con người”. Ảnh: V. Hà

Chương trình do Bảo tàng Hồ Chí Minh TP. Huế tổ chức, diễn ra chiều 5/2 tại Trường THPT Hương Trà. Hoạt động nằm trong các sự kiện chào mừng 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, mừng Xuân Bính Ngọ - 2026.

Tại đây, các em học sinh cùng tham quan không gian triển lãm với trên 200 hình ảnh, tài liệu và hiện vật, giới thiệu, phác họa chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh về cuộc đời, sự nghiệp và nhân cách một lãnh tụ vĩ đại: Tận tụy quên mình, kiên trung bất khuất vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc và giàu lòng bác ái, thanh bạch, dung dị trong cuộc sống đời thường. 

 Ngoài hoạt động triển lãm, các em học sinh cũng tham gia hội thi rung chuông vàng với chủ đề “Bác Hồ với tuổi trẻ và mùa xuân”.

Hoạt động nhằm giúp các em học sinh có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là khoảng thời gian niên thiếu Bác Hồ sinh sống và học tập ở Huế; sự quan tâm của Bác đến thế hệ trẻ tương lai của đất nước... từ đó, giúp các em hiểu, cảm nhận sâu sắc và tỏ lòng thành kính tri ân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

N. MINH
 Từ khóa:
Hồ Chí Minhbảo tàngtriển lãmthân thếsự nghiệpBác HồHuế
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lễ hội Đền Huyền Trân Xuân Bính Ngọ diễn ra ngày Mồng 8 và 9 tháng Giêng

Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế cho hay, lễ hội Đền Huyền Trân Xuân Bính Ngọ năm 2026 với chủ đề “Ngưỡng vọng Tiền nhân - Dấu thiêng mở cõi” sẽ được tổ chức ngày Mồng 8 và 9 tháng Giêng năm Bính Ngọ (tức ngày 24 và 25/2/2026) tại Trung tâm Văn hóa Huyền Trân (151 Thiên Thai, phường An Cựu, TP. Huế).

Lễ hội Đền Huyền Trân Xuân Bính Ngọ diễn ra ngày Mồng 8 và 9 tháng Giêng
Ngựa và long mã trong văn hóa cung đình thời Nguyễn

Sáng 5/2, tại di tích Cơ Mật Viện - Tam Tòa (33 Tống Duy Tân, phường Phú Xuân), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khai mạc triển lãm chuyên đề “Ngựa và Long Mã trong văn hóa cung đình thời Nguyễn”, mở ra không gian thưởng lãm văn hóa giàu chiều sâu trong những ngày đầu xuân mới.

Ngựa và long mã trong văn hóa cung đình thời Nguyễn
Chủ động giữ vững an ninh, trật tự phục vụ bầu cử tại các địa phương

Trong hai ngày 4 và 5/2, Đoàn kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hội cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 do Đại tá Bùi Ngọc Chung, Phó Giám đốc Công an thành phố làm trưởng đoàn đã trực tiếp kiểm tra tại phường Hương Thủy và các xã Chân Mây - Lăng Cô, Lộc An, Vinh Lộc.

Chủ động giữ vững an ninh, trật tự phục vụ bầu cử tại các địa phương

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top