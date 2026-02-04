Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội chúc Tết các đơn vị

Đồng chí Nguyễn Thị Sửu trò chuyện với gia đình đồng chí Đồng Hữu Mạo

Đến thăm Cụm 11 – Tổng Cục 2, Bộ Quốc phòng, đồng chí Nguyễn Thị Sửu bày tỏ vui mừng trước những kết quả quan trọng mà đơn vị đã đạt được trong năm qua, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ an toàn, thành công Đại hội Đảng bộ TP. Huế và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phó Trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn ĐBQH TP. Huế mong muốn Cụm 11 – Tổng Cục 2 tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành ngày càng tốt hơn nhiệm vụ được giao; chủ động phối hợp với các lực lượng, đơn vị liên quan, bảo vệ an toàn, thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 trong thời gian tới. Qua đó, góp phần cùng Đảng bộ, Quốc hội, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Nguyễn Thị Sửu khẳng định, lãnh đạo thành phố cùng các sở, ban, ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Cụm 11 – Tổng Cục 2, Bộ Quốc phòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thăm, tặng quà gia đình đồng chí Đồng Hữu Mạo, nguyên Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh (cũ), đồng chí Nguyễn Thị Sửu bày tỏ sự trân trọng, đánh giá cao những đóng góp của đồng chí đối với cử tri và các thế hệ đại biểu dân cử. Nhân dịp năm mới, đồng chí chúc gia đình đón xuân mới an khang, hạnh phúc, nhiều may mắn và thành công.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Thị Sửu cũng đã đến thăm, tặng quà Tết một số cơ sở trợ giúp xã hội; gia đình chính sách, người có công với cách mạng và một số cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố.