Phát huy truyền thống, khơi dậy động lực phát triển trong giai đoạn mới

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung phát biểu tại buổi gặp mặt

Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Khắc Toàn, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Lê Trường Lưu, UVTW Đảng khóa XIII, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố; Nguyễn Ngọc Thiện, nguyên UVTW Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế; Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế qua các thời kỳ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng đông đảo tướng lĩnh, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, cán bộ lãnh đạo thành phố và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương qua các thời kỳ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung gửi lời chúc mừng năm mới, chúc sức khỏe, hạnh phúc tới các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố; đồng thời bày tỏ sự trân trọng, tri ân sâu sắc đối với những đóng góp to lớn, bền bỉ của các thế hệ cán bộ lãnh đạo đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Huế.

Thông tin về những nội dung trọng tâm của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung cho biết: Đại hội đã xác định hai mục tiêu chiến lược lớn của cách mạng Việt Nam: Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, và đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trên cơ sở đó, Đại hội yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực quản trị quốc gia, hành động quyết liệt, đột phá, hiệu quả vì mục tiêu xây dựng đất nước hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc...

Thông tin về tình hình phát triển của địa phương, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung cho biết, năm 2025 khép lại với nhiều dấu ấn quan trọng, toàn diện đối với thành phố Huế. Đặc biệt, năm 2025 mang ý nghĩa lịch sử khi Huế chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 6 của cả nước; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 -2030; hoàn thành việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và vận hành ổn định mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Kinh tế thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá, với 13/14 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch; GRDP tăng 8,5%, thuộc nhóm cao của cả nước; thu ngân sách đạt gần 15.000 tỷ đồng; giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 95% kế hoạch. Nhiều công trình, dự án trọng điểm được khởi công, hoàn thành, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng; du lịch phục hồi mạnh mẽ. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm; giáo dục, y tế đạt nhiều kết quả nổi bật; cải cách hành chính, chuyển đổi số có bước tiến rõ rệt; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống Nhân dân từng bước được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ, hiệu quả, tạo nền tảng chính trị vững chắc cho sự phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung khẳng định những kết quả đạt được là sự kế thừa, tiếp nối và phát triển qua nhiều nhiệm kỳ; là kết tinh trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của nhiều thế hệ cán bộ, trong đó có sự đóng góp quan trọng của các đồng chí lão thành cách mạng và các đồng chí lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ.

Về nhiệm vụ năm 2026 - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh, Huế bước vào chặng đường phát triển mới với tâm thế và động lực mới. Ban Thường vụ Thành ủy sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cùng với đó, thành phố tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 54-NQ/TW và các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị; rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù; điều chỉnh Quy hoạch thành phố Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Thành phố tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, dự án đầu tư; đẩy mạnh cải cách hành chính, giải phóng mặt bằng; xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng hai con số trong thời gian tới.

Thành phố cũng sẽ ưu tiên đầu tư vào các lĩnh vực nền tảng, thế mạnh như văn hóa, di sản, giáo dục -đào tạo, y tế, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; đồng thời bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, hướng tới xây dựng “xã, phường không ma túy”.

Nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung bày tỏ tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố sẽ tiếp tục đồng lòng, chung sức, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đã đề ra; đồng thời gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc tới các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố và gia đình.