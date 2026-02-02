Phát triển kỹ thuật cao, từng bước vươn tầm khu vực

Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện ghép tạng cho bệnh nhân

Dấu ấn nổi bật

Một trong những điểm nhấn đặc biệt trong hoạt động chuyên môn của BVTW Huế là lĩnh vực ghép tạng - thế mạnh hàng đầu đã được khẳng định. Ngày 6/1/2026, lần đầu tiên tại Việt Nam, Bệnh viện thực hiện thành công ca phẫu thuật phức tạp: cắt bỏ đồng thời hai thận đa nang khổng lồ và ghép thận trong cùng một ca mổ. Đây là kỹ thuật khó, hiện trên thế giới chỉ có rất ít trung tâm y học có thể triển khai.

Bệnh nhân là nam giới 53 tuổi, mắc bệnh thận - gan đa nang dẫn đến suy thận giai đoạn cuối, với hai khối thận lớn gây chèn ép nghiêm trọng. Sau quá trình đánh giá và sàng lọc chặt chẽ, ca phẫu thuật được tiến hành với sự phối hợp của nhiều chuyên khoa. Ekip phẫu thuật đã cắt bỏ hai thận đa nang có tổng trọng lượng gần 10kg, kiểm soát chảy máu tối ưu. Đồng thời, thực hiện ghép thận từ người hiến sống trong cùng thời điểm. Thận ghép được tưới máu tốt, có nước tiểu ngay trên bàn mổ; hậu phẫu diễn biến thuận lợi, bệnh nhân hồi phục nhanh và ra viện sau hai tuần.

Thành công này khẳng định trình độ chuyên môn, khả năng làm chủ các kỹ thuật ghép tạng phức tạp của đội ngũ y, bác sĩ BVTW Huế, đưa y học Việt Nam tiệm cận các trung tâm ghép tạng hàng đầu thế giới. Tính riêng năm 2025, Bệnh viện thực hiện thành công 186 ca ghép thận, 7 ca ghép tim, 5 ca ghép gan xuyên Việt, 22 ca ghép tế bào gốc và 14 ca ghép giác mạc. Lũy kế đến nay, BVTW Huế thực hiện hơn 2.500 ca ghép mô, tạng, chiếm khoảng 25% tổng số ca ghép của cả nước. Đặc biệt, việc ứng dụng máy bảo quản tạng LifePort trong ghép thận đã giúp kéo dài thời gian bảo quản tạng lên đến 12 giờ, mở rộng khả năng vận chuyển và chia sẻ nguồn tạng giữa các vùng miền.

Song hành với ghép tạng, nhiều lĩnh vực chuyên sâu khác tại BVTW Huế tiếp tục phát triển. Trong đó, lĩnh vực ung bướu được đầu tư theo hướng toàn diện, hiện đại, với nhiều kỹ thuật xạ trị tiên tiến. Bệnh viện là đơn vị tiên phong trong xạ trị nhi, đặc biệt là xạ trị có gây mê cho trẻ em. Trong năm 2025, 222 bệnh nhi đã được xạ trị thành công; trong đó, có 84 trường hợp phải gây mê, với hơn 1.400 lượt gây mê an toàn.

Lĩnh vực tim mạch tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những trung tâm hàng đầu cả nước, với hơn 1.000 ca phẫu thuật tim, hàng nghìn ca can thiệp mạch vành, phẫu thuật mạch máu và lồng ngực. Trong điều trị đột quỵ, Bệnh viện chú trọng tối ưu hóa quy trình “thời gian vàng”, giúp giảm tỷ lệ tử vong và nâng cao khả năng hồi phục cho người bệnh.

BVTW Huế thường xuyên tổ chức các hoạt động đào tạo, sinh hoạt khoa học nhằm cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế. Nhiều kỹ thuật ít xâm lấn, hiện đại trong phẫu thuật thần kinh - cột sống, chấn thương chỉnh hình, can thiệp mạch… đã được triển khai hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh.

Hướng tới chuẩn quốc tế

2025 là năm thứ chín BVTW Huế thực hiện cơ chế tự chủ hoàn toàn. Trong bối cảnh đó, Bệnh viện vẫn duy trì đà tăng trưởng ấn tượng, với số lượt khám tăng 17%, số bệnh nhân điều trị nội trú tăng 8,4%. Bệnh viện cũng được Bộ Y tế lựa chọn là một trong sáu bệnh viện ưu tiên đầu tư trọng điểm, đồng thời là một trong ba đơn vị được xây dựng Trung tâm xạ trị proton - kỹ thuật điều trị ung thư hiện đại hàng đầu hiện nay.

GS.TS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc BVTW Huế cho biết, năm 2026, Bệnh viện xác định mục tiêu tiếp tục xây dựng và phát triển trở thành trung tâm y học cao cấp, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đạt chuẩn các bệnh viện tiên tiến trong khu vực Đông Nam Á, tiến tới đáp ứng các tiêu chí quốc tế theo chuẩn JCI. Theo đó, định hướng trọng tâm của Bệnh viện là phát triển các lĩnh vực mũi nhọn như ghép tạng, tim mạch, đột qụy, ung bướu, công nghệ sinh học; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và khám, chữa bệnh; ứng dụng bệnh án điện tử, dữ liệu y tế và các giải pháp công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả điều hành, cải thiện trải nghiệm người bệnh.

Cùng với đó, Bệnh viện chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, cải thiện môi trường làm việc, tạo điều kiện để đội ngũ y, bác sĩ yên tâm công tác, gắn bó lâu dài. Công tác hợp tác quốc tế, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật tiếp tục được mở rộng, góp phần nâng cao vị thế của Bệnh viện trong hệ thống y tế quốc gia. Với nền tảng vững chắc, tầm nhìn chiến lược rõ ràng và sự nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, viên chức, BVTW Huế đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm y học chuyên sâu, kỹ thuật cao, không chỉ của Việt Nam mà còn của khu vực, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong giai đoạn mới.