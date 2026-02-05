Lãnh đạo thành phố tặng quà Tết cho các cơ sở trợ giúp xã hội

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Văn Tuấn thăm và tặng quà Tết tại chùa Diệu Viên

Hiện nay, cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc người cao tuổi chùa Diệu Viên đang nuôi dưỡng, chăm sóc 24 người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

Tại buổi thăm, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Văn Tuấn ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống sinh hoạt của các cụ; đồng thời ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tấm lòng nhân ái, sự ân cần chu đáo trong công tác chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố mong muốn, cơ sở tiếp tục phát huy truyền thống nhân văn, quan tâm chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho các cụ, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán, góp phần lan tỏa giá trị nhân ái trong cộng đồng.

Dịp này, đồng chí Hà Văn Tuấn cũng đã đến thăm và tặng quà Tết cho gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo HĐND, UBND thành phố và một số cơ sở trợ giúp xã hội, gia đình chính sách, có công với cách mạng, hộ nghèo trên địa bàn thành phố.