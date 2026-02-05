  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 05/02/2026 16:25

Lãnh đạo thành phố tặng quà Tết cho các cơ sở trợ giúp xã hội

HNN.VN - Chiều 5/2, đồng chí Hà Văn Tuấn, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố đến thăm và tặng quà Tết tại cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc người cao tuổi chùa Diệu Viên ở phường Thanh Thủy.

Trao 40 suất quà Tết cho người dân vùng trồng dược liệu ở A Lưới Thăm và tặng quà Tết cho các Mẹ Việt Nam Anh hùngGần 30.000 suất quà Tết lan tỏa tinh thần đại đoàn kết dân tộc dịp Xuân Bính Ngọ 2026Nhiều hoạt động chúc mừng nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của LàoThăm, tặng quà nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay LàoTrao quà Tết và tiền hỗ trợ sinh viên khó khăn

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Văn Tuấn thăm và tặng quà Tết tại chùa Diệu Viên 

Hiện nay, cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc người cao tuổi chùa Diệu Viên đang nuôi dưỡng, chăm sóc 24 người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

Tại buổi thăm, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Văn Tuấn ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống sinh hoạt của các cụ; đồng thời ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tấm lòng nhân ái, sự ân cần chu đáo trong công tác chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố mong muốn, cơ sở tiếp tục phát huy truyền thống nhân văn, quan tâm chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho các cụ, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán, góp phần lan tỏa giá trị nhân ái trong cộng đồng. 

Dịp này, đồng chí Hà Văn Tuấn cũng đã đến thăm và tặng quà Tết cho gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo HĐND, UBND thành phố và một số cơ sở trợ giúp xã hội, gia đình chính sách, có công với cách mạng, hộ nghèo trên địa bàn thành phố.

Tin, ảnh: Hoàng Triều
 Từ khóa:
Lãnh đạothành phốthăm vàtặng quà Tết...
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát huy truyền thống, khơi dậy động lực phát triển trong giai đoạn mới

Sáng 5/2, Thành ủy - HĐND - UBND -​ Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế tổ chức buổi gặp mặt các đồng chí lão thành cách mạng, tướng lĩnh, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, cán bộ lãnh đạo thành phố và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương qua các thời kỳ nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026.

Phát huy truyền thống, khơi dậy động lực phát triển trong giai đoạn mới
Ngọn cờ lãnh đạo đưa Huế vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới

Dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, cùng với cả nước, Đảng bộ và Nhân dân TP. Huế không ngừng nỗ lực, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đạt được những thành tựu quan trọng mang ý nghĩa lịch sử; khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và vai trò lãnh đạo xuyên suốt của Đảng bộ thành phố trong chặng đường phát triển đầy cam go nhưng cũng rất đỗi vinh quang.

Ngọn cờ lãnh đạo đưa Huế vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top