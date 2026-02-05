Gặp mặt nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế phát biểu tại buổi gặp mặt

Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Nguyễn Khắc Toàn, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế; Nguyễn Ngọc Thiện, nguyên UVTW Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế; Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng 776 đại biểu đại diện cho hơn 1.750 nhân sĩ, trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của đội ngũ nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố Huế.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn, năm 2025 diễn ra trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều biến động, thiên tai tác động nặng nề, song Huế vẫn giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn và duy trì đà tăng trưởng khả quan. Các trụ cột phát triển như du lịch - dịch vụ, y tế chuyên sâu, giáo dục - đào tạo, văn hóa - di sản và đô thị thông minh tiếp tục được củng cố, góp phần định hình diện mạo đô thị văn minh, hiện đại, giàu bản sắc Cố đô; an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng - an ninh được giữ vững, đời sống Nhân dân không ngừng được nâng cao.

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn khẳng định, trong những kết quả chung đó có sự đóng góp quan trọng, bền bỉ và đầy tâm huyết của hơn 1.750 nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, nhà giáo, thầy thuốc, nghệ nhân, chức sắc tôn giáo, huấn luyện viên, vận động viên cùng nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu. Lãnh đạo thành phố trân trọng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quý báu này, xem đây là nguồn lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển toàn diện của Huế.

GS. TS. Hoàng Anh Tiến chia sẻ các vấn đề liên quan đến y tế tại buổi gặp mặt

Trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, thành phố tiếp tục khẳng định vị thế vùng đất học với nhiều kết quả nổi bật ở cả giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn; tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THPT và đoạt giải quốc gia duy trì ở mức cao, nhiều học sinh tham gia các đội tuyển Olympic quốc tế. Đại học Huế ghi dấu ấn rõ nét trên các bảng xếp hạng quốc tế, đồng thời mở rộng đào tạo các ngành công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu và vi mạch.

Lĩnh vực y tế tiếp tục là điểm sáng khi Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế và Bệnh viện Trung ương Huế làm chủ nhiều kỹ thuật y khoa hiện đại, thực hiện thành công hàng nghìn ca ghép tạng, góp phần nâng cao vị thế y học Huế và Việt Nam trên bản đồ khu vực và thế giới. Cùng với đó, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và khởi nghiệp sáng tạo đạt nhiều kết quả tích cực, đưa Huế vào nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thể thao thành tích cao tiếp tục gặt hái nhiều huy chương trong nước và quốc tế, lan tỏa hình ảnh đẹp về ý chí và khát vọng vươn lên của con người Huế.

Trên lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, các văn nghệ sĩ, nghệ nhân không chỉ bảo tồn, phục dựng các loại hình nghệ thuật truyền thống như ca kịch, tuồng, nhã nhạc cung đình mà còn sáng tạo nhiều tác phẩm mới, góp phần xây dựng hình ảnh con người Huế thanh lịch, nhân ái, văn minh. Đội ngũ chức sắc tôn giáo luôn đồng hành cùng chính quyền, vận động tín đồ sống “tốt đời, đẹp đạo”, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Vận động viên Nguyễn Thị Mỹ Hạnh chia sẻ tại buổi gặp mặt

Hướng tới năm 2026 và những năm tiếp theo, Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn cho rằng, Huế đứng trước nhiều yêu cầu mới, thách thức đan xen với thời cơ và vận hội lớn. Thành phố cần phát huy mạnh mẽ “tinh thần hành động”, tăng cường khối đại đoàn kết, lấy phương châm “con người Huế sáng tạo, chính quyền Huế kiến tạo” làm trụ cột xuyên suốt cho quá trình phát triển.

Tại buổi gặp mặt, đại diện đội ngũ trí thức, GS. TS Hoàng Anh Tiến, Phó Trưởng bộ môn Nội, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế Huế nhấn mạnh những chuyển biến căn bản trong mô hình phát triển của Huế theo định hướng đô thị di sản - sinh thái - thông minh - sáng tạo. Đồng thời khẳng định trách nhiệm của đội ngũ trí thức, đặc biệt là trí thức trẻ, trong việc gắn nghiên cứu khoa học với thực tiễn phát triển, phục vụ cộng đồng và đóng góp cho sự phát triển bền vững của thành phố.

Đại diện lĩnh vực thể thao, vận động viên Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, huấn luyện viên, vận động viên môn Vật thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố Huế bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được lãnh đạo thành phố quan tâm, tạo điều kiện. Đồng thời mong muốn thời gian tới, thành phố tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, chăm lo đời sống để thể thao Huế phát triển bền vững và vươn xa hơn.

Nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, lãnh đạo thành phố Huế gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công tới các nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ cùng gia đình; bày tỏ tin tưởng rằng với truyền thống văn hiến, tiềm năng, lợi thế sẵn có và sự chung sức, đồng lòng của toàn xã hội, Huế sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển đã đề ra.