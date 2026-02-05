Lễ hội Đền Huyền Trân Xuân Bính Ngọ diễn ra ngày Mồng 8 và 9 tháng Giêng

Người dân, du khách dâng hương tại Trung tâm Văn hóa Huyền Trân

Lễ hội là hoạt động trọng tâm trong Chương trình lễ hội mùa Xuân - Festival Huế 2026 nhằm tri ân, tưởng nhớ và tôn vinh Công chúa Huyền Trân - nhân vật lịch sử có công lớn trong sự nghiệp mở mang bờ cõi, góp phần tạo dựng giang sơn của dân tộc Việt Nam.

Trong đó, phần lễ được tổ chức trang trọng, gồm các nghi lễ truyền thống và nghi lễ Phật giáo như: lễ Hưng tác, lễ Bạch Phật khai kinh - cầu quốc thái dân an, lễ Tiên Thường, lễ Cúng thí - Nhiên hoa đăng cầu quốc thái dân an. Phần quan trọng nhất của lễ hội là lễ Kỵ Đức Bà Công chúa Huyền Trân - diễn ra vào sáng Mồng 9 tháng Giêng, với các nghi thức dâng hương, nhạc lễ và chương trình khai mạc trang nghiêm, giàu bản sắc.

Phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thể thao truyền thống như: biểu diễn trống hội, ca múa nhạc, ca Huế, dân ca Huế, hòa tấu nhạc cụ dân tộc, bài chòi, biểu diễn võ thuật cổ truyền; trình diễn thư pháp; trưng bày, trình diễn nghề truyền thống chằm nón lá; triển lãm mỹ thuật; trưng bày tác phẩm hội thi vẽ tranh trên áo dài; trình diễn thời trang thổ cẩm; không gian trà Huế... và các hoạt động trải nghiệm văn hóa dân gian phục vụ du khách.

Theo Ban tổ chức, lễ hội Đền Huyền Trân Xuân Bính Ngọ năm 2026 được tổ chức với yêu cầu đảm bảo trang nghiêm - an toàn - tiết kiệm - hiệu quả, phát huy nội lực, huy động sự tham gia của các đơn vị, tổ chức, nghệ nhân và cộng đồng; đồng thời tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về tổ chức lễ hội, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường.