Lãnh đạo thành phố dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh và dự khai mạc Hội Báo Xuân

UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung dâng hoa lên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tham dự có UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung; UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP. Huế Nguyễn Chí Tài cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam thành phố; lực lượng vũ trang; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, phường, xã...

Chủ tịch Hồ Chí Minh - người Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất; cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người gắn liền với lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc trên thế giới vì hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Cách đây 96 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Sự kiện trọng đại này đã chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối và tổ chức lãnh đạo cách mạng, mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử dân tộc - thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Lãnh đạo thành phố tại buổi dâng hoa

Trải qua 96 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống yêu nước lập nên nhiều chiến công to lớn. Những thành tựu đạt được trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế không chỉ khẳng định vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế mà còn là minh chứng sinh động cho tư duy khoa học đúng đắn, bản lĩnh chính trị vững vàng và năng lực lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Phát huy truyền thống cách mạng ấy, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP. Huế luôn khắc ghi và vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương.

Sau dâng hoa, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của Đảng và Nhân dân ta.

Tiếp đó, các đại biểu đã tham dự lễ khai mạc Hội Báo Xuân do Hội Nhà báo phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao thành phố tổ chức tại không gian bảo tàng.

Với chủ đề “Báo chí Huế đổi mới - sáng tạo cùng kỷ nguyên số”, Hội Báo Xuân năm nay thu hút sự tham gia của 17 đơn vị với 20 gian trưng bày đến từ các cơ quan báo chí, các sở ban ngành, đơn vị, địa phương. Trong không gian này, người xem có cơ hội tiếp cận hơn 1.000 bản sách, báo, tạp chí, ấn phẩm, đặc san; các chương trình phát thanh, truyền hình Tết đặc sắc, giao diện báo điện tử đẹp của các tờ báo Trung ương, các tỉnh, thành phố trên cả nước và các cơ quan báo chí, các ban ngành, đơn vị, địa phương của TP. Huế.

Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế Hoàng Đăng Khoa giới thiệu ấn phẩm Huế Ngày nay xuân Bính Ngọ đến Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung

Phát biểu khai mạc, nhà báo Nguyễn Thị Phương Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo TP. Huế, Phó Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế cho biết, Hội Báo Xuân là hoạt động mang ý nghĩa chính trị, văn hóa và nghề nghiệp, là dịp để đội ngũ những người làm báo nhìn lại chặng đường lao động sáng tạo trong năm qua. Qua đó, giới thiệu đến công chúng những ấn phẩm báo chí tiêu biểu, đồng thời khẳng định vai trò, trách nhiệm và những đóng góp quan trọng của báo chí đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

“Hội Báo Xuân Bính Ngọ 2026 là kết quả của sự chuẩn bị nghiêm túc, tâm huyết của các cơ quan báo chí và hội viên Hội Nhà báo TP. Huế. Tin tưởng rằng các ấn phẩm, tác phẩm báo chí được trưng bày tại Hội Báo Xuân sẽ mang đến cho công chúng cái nhìn toàn diện, sinh động về những thành tựu nổi bật của TP. Huế. Đồng thời góp phần cổ vũ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo trong đội ngũ những người làm báo”, bà Nam chia sẻ.

Hội Báo Xuân mở cửa đến ngày 7/2.

Những hình ảnh được Huế ngày nay ghi lại tại buổi khai mạc Hội Báo Xuân:

Lãnh đạo Thành ủy Huế tặng hoa chúc mừng Hội Báo Xuân

UVTW Đảng, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn tham quan không gian trưng bày báo Xuân trên hệ thống điện tử

Các bạn trẻ tìm tìm đọc các ấn phẩm sau chương trình khai mạc

Tranh thủ "check-in" ngay tại không gian Hội Báo Xuân