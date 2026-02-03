Đảm bảo tiến độ công trình trường học các xã biên giới A Lưới

Cùng đi có UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình và đại diện các Ban quản lý dự án (QLDA), địa phương liên quan.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung kiểm tra tiến độ tại điểm trường liên cấp A Lưới 3

Tháo gỡ các vướng mắc

Thực hiện Thông báo Kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới; Nghị quyết số 298/NQ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Thông báo kết luận số 81-TB/TW, TP. Huế đang triển khai kế hoạch xây dựng 5 trường mới tại 5 xã A Lưới 1, 2, 3, 4 và 5. Ngày 30/8/2025, thành phố đã khởi công 2 điểm trường đầu tiên tại xã A Lưới 3 và A Lưới 4.

Tại điểm trường liên cấp A Lưới 3, theo Ban QLDA Đầu tư, xây dựng và Phát triển đô thị TP. Huế (chủ đầu tư), công tác rà phá bom mìn, giải phóng mặt bằng (GPMB) đã hoàn thành. Các gói thầu tư vấn đang thực hiện theo tiến độ hợp đồng và kế hoạch thực hiện DA. Từ tháng 12/2025, Ban QLDA đã ký hợp đồng với các nhà thầu thi công và triển khai DA. Đến nay, đối với các khối nhà như: Hành chính quản trị, đa chức năng, thư viện, công vụ, bếp ăn… đều hoàn thành gia công lắp dựng cốt thép, xây dựng sàn các tầng, bê tông cột, san nền hạ tầng sân đường và xây dựng hệ thống PCCC… với lũy kế khối lượng đã thực hiện đạt 16% tiến độ theo hợp đồng.

Đối với các cơ sở lẻ gồm nâng cấp các trường tiểu học: Hồng Thái, Hồng Thượng, hiện đã hoàn thành lấy ý kiến phương án tổng thể mặt bằng và UBND xã A Lưới 3 đã có báo cáo về việc kết quả lấy ý kiến cộng đồng dân cư về quy hoạch tổng thể mặt bằng. Hiện nay, Ban QLDA đang phối hợp với đơn vị tư vấn xin thỏa thuận đấu nối cấp, thoát nước và hoàn chỉnh hồ sơ trình chấp thuận quy hoạch. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại Thông báo số 32/TB-UBND ngày 28/1/2026 về việc thống nhất quy mô đầu tư, dự toán kinh phí phương án đầu tư nâng cấp, cải tạo, sửa chữa tại các trường tiểu học đảm bảo phục vụ dạy, học bán trú phù hợp với tiêu chuẩn và điều kiện nguồn lực đầu tư.

Công trình điểm trường liên cấp A Lưới 3 đang triển khai thi công, đảm bảo tiến độ

Ông Hà Xuân Hậu, Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP. Huế cho biết, lũy kế vốn Trung ương bố trí đến nay 72,4 tỷ đồng đồng, lũy kế giá trị giải ngân đến nay đạt 42,7 tỷ đồng. Trong đó, tạm ứng chi phí hợp đồng xây dựng và thanh toán các chi phí tư vấn khác đạt khoảng 59% vốn Trung ương đã bố trí. Hiện nay, Ban QLDA đã hoàn thành quy hoạch tổng thể mặt bằng và phương án thiết kế tại các trường tiểu học để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, chấp thuận. Ban QLDA sẽ phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế cùng các đơn vị liên quan để khảo sát, đánh giá hiện trạng, rà soát lại quy mô đầu tư tại các cơ sở lẻ nhằm bảo đảm phù hợp với nhu cầu sử dụng và khả năng cân đối nguồn vốn. Sau khi hoàn thành, Ban QLDA sẽ báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.

Điểm trường liên cấp A Lưới 4 được khởi công tháng 12/2025, dự kiến hoàn thành trong tháng 7/2026 với tổng mức đầu tư hơn 240 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương, do Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng khu vực 2 làm chủ đầu tư. Đến nay, tỷ lệ khối lượng hoàn thành đạt khoảng 20% giá trị xây lắp. Ông Hồ Hữu Phú, Phó Giám đốc Phụ trách Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng khu vực 2 cho biết, hiện DA đang gặp một số khó khăn trong việc thi công làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Đẩy nhanh tiến độ

TP. Huế là một trong 22 địa phương trên cả nước có xã biên giới đất liền được đăng ký đầu tư xây dựng 5 DA xây dựng trường học cho 5 xã biên giới gồm A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4 và A Lưới 5, với tổng kinh phí dự kiến khoảng 1.200 tỷ đồng theo Thông báo kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung tặng quà động viên đơn vị thi công các điểm trường

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình khẳng định: Việc triển khai đồng thời các DA trường học biên giới không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt an toàn, đầy đủ cho con em đồng bào vùng biên cương, mà còn thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với miền núi, biên giới. Đây là những công trình mang tính chiến lược, góp phần nâng cao dân trí, tạo nguồn cán bộ là người dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh. Do vậy, thời gian qua, UBND thành phố đã chỉ đạo quyết liệt, sát sao, huy động tối đa nguồn lực, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Ngoài ra, thành phố cũng yêu cầu chủ đầu tư báo cáo tiến độ theo cơ chế hàng tuần để đảm bảo DA hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng, phục vụ năm học 2026 - 2027”.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung, biểu dương tinh thần, nỗ lực thi công của các nhà thầu, chủ đầu tư trong việc đảm bảo tiến độ các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS ở các xã vùng A Lưới. Ban Thường vụ Thành ủy sẽ định kỳ đánh giá hàng tháng, giao UBND thành phố, các sở ngành tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc, khó khăn về vật liệu đầu vào, rà soát lại quy mô đầu tư tại các cơ sở lẻ, bảo đảm phù hợp với nhu cầu sử dụng. Đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư tập trung máy móc, nhân lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa công trình vào sử dụng.