Lãnh đạo thành phố Huế tiếp đoàn công tác tỉnh Champasak chúc Tết cổ truyền

Đồng chí Somboun Heuangvongsa (bên trái) tặng quà chúc Tết đến Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương

Tại buổi tiếp, đồng chí Somboun Heuangvongsa bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc trước sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu và thắm tình anh em của lãnh đạo thành phố Huế; đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Huế. Đồng chí đánh giá cao những thành tựu nổi bật mà Huế đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, xây dựng đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam.

Khẳng định mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, thủy chung, son sắt giữa hai nước Việt Nam - Lào, đồng chí Somboun Heuangvongsa nhấn mạnh tỉnh Champasak luôn coi trọng và mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện với thành phố Huế. Trong đó, hai bên sẽ chú trọng đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, cấp học bổng, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu học sinh Champasak học tập, nghiên cứu tại Huế; đồng thời mở rộng hợp tác về văn hóa, du lịch, giao lưu Nhân dân và trao đổi kinh nghiệm quản lý, phát triển địa phương.

Lãnh đạo 2 địa phương chụp ảnh lưu niệm

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Quý Phương bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn công tác tỉnh Champasak sang thăm, chúc Tết thành phố Huế trong không khí thắm tình đoàn kết, hữu nghị. Đồng chí gửi lời chúc mừng những kết quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Champasak đã đạt được trong thời gian qua, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Đồng chí Phan Quý Phương khẳng định, thành phố Huế luôn trân trọng và coi việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác đặc biệt với các địa phương của Lào, trong đó có tỉnh Champasak, là nhiệm vụ quan trọng và lâu dài. Thành phố Huế sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Champasak nhằm triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã ký kết, góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào trong giai đoạn mới.

Buổi tiếp diễn ra trong không khí thân tình, ấm áp và tin cậy, thể hiện quyết tâm chung của lãnh đạo hai địa phương trong việc gìn giữ, phát huy và không ngừng làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác lâu dài, bền vững giữa thành phố Huế và tỉnh Champasak, đóng góp thiết thực vào việc củng cố tình đoàn kết đặc biệt, thủy chung giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.