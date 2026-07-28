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Thế giới

Kỳ vọng khơi thông các tuyến vận tải chiến lược kéo giá dầu giảm

ClockThứ Tư, 29/07/2026 14:39
Giá dầu thô thế giới tiếp tục lao dốc khi những tín hiệu tích cực liên quan đến hoạt động vận tải tại Trung Đông làm dịu bớt lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung.

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Diễn biến đáng chú ý nhất là thông tin về cuộc đàm phán giữa Iran và Oman nhằm xây dựng cơ chế quản lý hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz. Oman đã đề xuất một kế hoạch được các quốc gia vùng Vịnh hậu thuẫn, trong đó áp dụng cơ chế thu phí tự nguyện đối với các tàu đi qua eo biển này nhằm từng bước khôi phục hoạt động lưu thông trên tuyến hàng hải huyết mạch.

Mặc dù đề xuất trên chưa nhận được sự đồng thuận từ phía Iran, thông tin này vẫn góp phần xoa dịu lo ngại trên thị trường, qua đó tạo sức ép khiến giá dầu tiếp tục đi xuống.

Cùng thời điểm, thị trường cũng đón nhận thông tin Trung Quốc đang tiến hành đàm phán trực tiếp với lực lượng Houthi nhằm bảo đảm các tàu chở dầu của nước này có thể đi qua khu vực phía nam Biển Đỏ mà không bị tấn công. Nếu đạt được thỏa thuận, nguy cơ gián đoạn đối với các chuyến hàng dầu của Trung Quốc sẽ giảm bớt, qua đó cải thiện kỳ vọng về nguồn cung trên thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, những tín hiệu tích cực này chưa đồng nghĩa với việc rủi ro tại Trung Đông đã được loại bỏ. Lực lượng Houthi vẫn tiếp tục tuyên bố nhận trách nhiệm cho các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu và cơ sở hạ tầng năng lượng của Saudi Arabia dọc bờ Biển Đỏ, cho thấy nguy cơ gián đoạn nguồn cung vẫn hiện hữu.

Dù vậy, hoạt động vận tải qua khu vực đã ghi nhận một số tín hiệu cải thiện. Theo dữ liệu của LSEG, 2 tàu chở dầu của Trung Quốc với tổng khối lượng khoảng 4 triệu thùng dầu từ Saudi Arabia đã đi qua eo biển Bab el-Mandeb mà không gặp sự cố.

Đồng thời, dữ liệu từ Kpler cho thấy số tàu di chuyển qua eo biển này đã tăng lên 28 chiếc trong ngày 27/7, mức cao nhất trong 4 ngày. Cùng với những tín hiệu hạ nhiệt trong quan hệ Mỹ - Iran, diễn biến này tiếp tục củng cố kỳ vọng hoạt động vận tải sẽ dần được khôi phục.

Những tín hiệu tích cực về hoạt động hàng hải tại Trung Đông trong 4 ngày qua, cùng với hoạt động chốt lời sau giai đoạn giá dầu duy trì ở vùng quá mua, đã kéo giá dầu tiếp tục điều chỉnh mạnh trong phiên giao dịch ngày 28/7.

Kết phiên, giá dầu WTI giảm hơn 4%, xuống còn 79,26 USD/thùng, rơi khỏi mốc 80 USD/thùng và xuống mức thấp nhất trong gần hai tuần. Trong khi đó, giá dầu Brent giảm hơn 4,8%, xuống dưới 84,1 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ phiên giao dịch ngày 13/7.

Bên cạnh đó, thị trường năng lượng còn chịu thêm áp lực sau phát biểu mới nhất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy. Sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Zelenskiy nhấn mạnh sự cần thiết phải thúc đẩy tiến trình ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Nga kéo dài từ năm 2022.

Nếu các cuộc đàm phán đạt được tiến triển, một phần rào cản đối với nguồn cung dầu của Nga có thể được tháo gỡ. Đồng thời, căng thẳng hạ nhiệt tại Đông Âu cũng sẽ góp phần bảo đảm an ninh cho tuyến vận tải qua Biển Đen - cửa ngõ xuất khẩu quan trọng của Kazakhstan, một trong những quốc gia sản xuất dầu lớn thuộc liên minh OPEC+.

Theo baochinhphu.vn
 Từ khóa: khơi thôngvận tảichiến lượcgiá dầu giảm
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