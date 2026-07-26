Tuổi trẻ Huế thắp lửa truyền thống, tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế Nguyễn Chí Tài thắp hương tri ân tại các phần mộ liệt sĩ.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Hoàng Khánh Hùng, UVTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cùng đại diện các sở, ban, ngành, địa phương và gần 600 cán bộ, đoàn viên, thanh niên đến từ các phường Phong Thái, Phong Điền, Phong Dinh, Phong Quảng và Phong Phú.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu và đoàn viên, thanh niên đã thành kính dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; đồng thời thực hiện nghi thức thắp đuốc tiếp lửa truyền thống, thể hiện quyết tâm gìn giữ, phát huy truyền thống cách mạng và tiếp nối lý tưởng của các thế hệ đi trước. Tiếp đó, những nén hương lần lượt được thắp lên tại từng phần mộ liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Nghi thức thắp lửa truyền thống, tiếp nối ngọn lửa cách mạng cho thế hệ trẻ.

Dịp này, Thành đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố cùng các đơn vị đồng hành gồm Hội Doanh nhân trẻ thành phố, Hội Yêu rác Huế, Nha khoa Cheese và Ngân hàng VietinBank Chi nhánh Nam Huế còn trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa đến các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn phường Phong Thái. Hoạt động góp phần lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” và thể hiện trách nhiệm xã hội của các đơn vị đối với cộng đồng.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Thành đoàn - Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Nguyễn Thanh Hoài cho biết, chương trình là nén tâm hương thành kính mà tuổi trẻ thành phố dâng lên anh linh các Anh hùng liệt sĩ. Đồng thời, gửi lời tri ân sâu sắc đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng và những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Theo anh Nguyễn Thanh Hoài, đây không chỉ là dịp để tưởng nhớ, tri ân mà còn là hành trình trở về với những giá trị thiêng liêng của lịch sử, giúp thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn những hy sinh to lớn của cha ông để có được nền hòa bình hôm nay. Qua đó, bồi đắp lòng yêu nước, hun đúc lý tưởng cách mạng, khơi dậy khát vọng cống hiến và tiếp nối ngọn lửa truyền thống bằng những hành động thiết thực.

Trong khuôn khổ chương trình, đông đảo đại biểu và đoàn viên, thanh niên cũng thưởng thức chương trình nghệ thuật “Viết tiếp khúc ca tri ân” do Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế biểu diễn với nhiều tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ. Từ đó, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn viên, thanh niên Đoàn các cơ quan Đảng thành phố thắp hương tri ân tại các phần mộ liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Thủy Bằng.

Trước đó, Đoàn các cơ quan Đảng thành phố đã phối hợp với Đoàn phường Thủy Xuân và Đoàn Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế tổ chức chương trình “Thắp lửa truyền thống - Sáng mãi niềm tin” nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu cùng đoàn viên, thanh niên đã dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thủy Bằng nhằm tưởng nhớ và tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao 15 suất quà tri ân đến các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn phường Thủy Xuân. Trung tâm Công nghệ thông tin TP. Huế đã trao tặng công trình số hóa Nghĩa trang Liệt sĩ Thủy Bằng. Khép lại chương trình là các tiết mục nghệ thuật tri ân ca ngợi Tổ quốc, truyền thống cách mạng.