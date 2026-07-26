Trường Cao đẳng Huế giành Nhất toàn đoàn hội thao Công đoàn Huế năm 2026

Đồng chí Trần Thị Kim Loan, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Huế trao giải cho các vận động viên đạt thành tích cao tại hội thao.

Diễn ra trong hai ngày 25 và 26/7, hội thao quy tụ 36 đoàn với 484 vận động viên là đoàn viên, người lao động đến từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Các vận động viên tranh tài ở 5 môn gồm bóng đá nam, bóng đá nữ, cầu lông, bóng bàn và pickleball, với 22 nội dung thi đấu.

Với tinh thần “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng - Tiến bộ”, các vận động viên đã thi đấu sôi nổi, cống hiến nhiều trận đấu hấp dẫn. Không chỉ là cuộc tranh tài thể thao, hội thao còn tạo không gian giao lưu, tăng cường sự gắn kết giữa đoàn viên, người lao động và các công đoàn cơ sở.

Kết thúc hội thao, ban tổ chức trao giải Nhất toàn đoàn cho Trường Cao đẳng Huế; giải Nhì thuộc về Bảo hiểm xã hội thành phố. Hai đơn vị Scavi Huế và Laguna Huế đồng giải Ba. Các đơn vị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1, Công ty CP Cấp nước Huế và UKA Huế nhận giải Khuyến khích.

Các vận động viên Trường Cao đẳng Huế và Laguna Huế tranh tài tại trận chung kết cầu lông đôi nam.

Ở môn bóng đá nam 7 người, Scavi Huế giành chức vô địch; Laguna Huế xếp thứ Nhì. Ban Quản lý rừng phòng hộ A Lưới và Trung tâm Công viên cây xanh Huế đồng giải Ba. Ban Tổ chức cũng trao các giải Nhất, Nhì và Ba ở môn bóng đá nữ cùng những nội dung cầu lông, bóng bàn, pickleball cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu bế mạc, ông Nguyễn Quý, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Huế ghi nhận tinh thần thi đấu nhiệt tình, trung thực và trách nhiệm của các vận động viên; đồng thời đánh giá cao sự phối hợp của các đơn vị, lực lượng trọng tài và bộ phận phục vụ.

Theo ông Nguyễn Quý, thành công của hội thao không chỉ được thể hiện qua số lượng huy chương hay thành tích thi đấu, mà còn ở sự lan tỏa của phong trào rèn luyện thể chất, tăng cường giao lưu và chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2026), góp phần xây dựng đội ngũ người lao động khỏe mạnh, năng động và gắn bó với tổ chức Công đoàn.