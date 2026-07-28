SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HUẾ

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức xét tặng Giải thưởng Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo lần thứ V, năm 2026

1. Mục đích

Nhằm động viên, khuyến khích, tôn vinh các tác giả, đồng tác giả (gọi tắt là tác giả) có công trình, cụm công trình (gọi tắt là công trình) xuất sắc, có giá trị cao về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực, có tác dụng lớn phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và sự nghiệp phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của thành phố Huế.

2. Đối tượng

Tác giả, đồng tác giả là người Việt Nam, người nước ngoài có công trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo triển khai trên địa bàn thành phố Huế.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng Giải thưởng

Công trình khoa học và công nghệ đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điều 8 và Điều 9 Quyết định số 43/2026/QĐ-UBND ngày 25/5/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Huế.

4. Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng

Tác giả, đồng tác giả hoặc đại diện hợp pháp của công trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng (bản giấy) và 01 bản điện tử (dạng PDF), được lưu trong USB, không đặt mật khẩu, nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ công trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, phường thuộc thành phố Huế, gồm:

a) Bản đăng ký đề nghị xét tặng Giải thưởng (bản chính) theo mẫu số 01;

b) Báo cáo tóm tắt công trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (bản chính) theo mẫu số 02;

c) Tài liệu chứng minh việc công bố hoặc bản chính văn bản xác nhận kết quả ứng dụng công trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo mẫu số 03;

d) Tài liệu khác liên quan đến công trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (nếu có).

5. Thời hạn nhận hồ sơ:

- Từ 7 giờ 30 ngày 15/6/2026 đến 17 giờ 30 ngày 15/9/2026 (trong giờ hành chính, trừ ngày nghỉ lễ, thứ bảy và chủ nhật).

- Thời gian được tính theo dấu bưu điện hoặc phiếu hẹn của Trung tâm Phục vụ hành chính công.

b) Cách thức và địa điểm nộp hồ sơ:

- Cách thức: Nộp trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Địa điểm: Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, cấp xã hoặc nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).

6. Giải thưởng

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định tặng thưởng 13 công trình cụ thể: 05 giải A/05 lĩnh vực; 05 giải B/05 lĩnh vực; 03 giải dành cho công trình đáp ứng các tiêu chí, cụ thể: 01 Giải thưởng Nhà nghiên cứu nữ xuất sắc, 01 Giải thưởng Nhà nghiên cứu trẻ xuất sắc, 01 Giải thưởng Tác giả, nhóm tác giả có ấn phẩm khoa học ảnh hưởng.

b) Tác giả công trình được nhận Cúp, Bằng chứng nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố kèm theo mức tiền thưởng:

+ Giải A: 200 triệu đồng/giải;

+ Giải B: 120 triệu đồng/giải;

+ Giải dành cho công trình đáp ứng các tiêu chí, cụ thể: 01 Giải thưởng Nhà nghiên cứu nữ xuất sắc, 01 Giải thưởng Nhà nghiên cứu trẻ xuất sắc, 01 Giải thưởng Tác giả, nhóm tác giả có ấn phẩm khoa học ảnh hưởng: 80 triệu đồng/giải.

7. Thông tin về Giải thưởng:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia đăng ký xét tặng Giải thưởng, hồ sơ và các biểu mẫu liên quan được công khai trên các cổng thông tin điện tử và hệ thống dịch vụ công trực tuyến như sau:

- Đăng trên Cổng thông tin điện tử thành phố Huế: https://hue.gov.vn/

- Trang Thông tin điện tử ngành khoa học và công nghệ thành phố Huế: https://skhcn.hue.gov.vn/

- Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn);

- Hoặc qua ứng dụng HueS.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Cơ quan thường trực Giải thưởng: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Huế, Toà nhà Khu Hành chính tập trung thành phố Huế (tầng 3), đường Võ Nguyên Giáp, phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế. Điện thoại: 02343.822439