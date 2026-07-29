Đồng hành cùng doanh nghiệp vận tải xây dựng văn hóa giao thông

Đại diện các doanh nghiệp kinh doanh vận tải và đội ngũ lái xe được phổ biến những quy định mới của pháp luật về giao thông đường bộ và hoạt động vận tải.

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có Đại tá Lê Viết Phương, Trưởng phòng CSGT Công an TP. Huế cùng đại diện 24 DN kinh doanh vận tải và hơn 100 lái xe.

Tại hội nghị, báo cáo viên Phòng CSGT đã thông tin về tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố. Đồng thời, phân tích những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn, nhất là các hành vi vi phạm thường gặp trong hoạt động vận tải như: chở hàng quá tải trọng, quá khổ, quá chiều cao, chiều dài cho phép; vi phạm quy định về tốc độ; điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu, bia hoặc chất kích thích; lái xe quá thời gian quy định; không bảo đảm các điều kiện về an toàn kỹ thuật của phương tiện…

Bên cạnh đó, các đại diện các DN và lái xe còn được nghe phổ biến những quy định mới của pháp luật liên quan đến lĩnh vực giao thông đường bộ và hoạt động kinh doanh vận tải; hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn, cách xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình tham gia giao thông. Báo cáo viên nhấn mạnh trách nhiệm của DN và đội ngũ lái xe trong việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông và nâng cao hiệu quả bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Hội nghị cũng dành thời gian để đại diện các DN và lái xe trao đổi, nêu những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động vận tải. Đại tá Lê Viết Phương, Trưởng phòng CSGT Công an TP. Huế đã trực tiếp đối thoại, giải đáp các ý kiến, làm rõ những quy định của pháp luật và hướng dẫn cách áp dụng phù hợp vào thực tiễn.

Thông qua hội nghị, các DN kinh doanh vận tải tiếp tục khẳng định cam kết phối hợp chặt chẽ với lực lượng CSGT trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; xây dựng đội ngũ lái xe chuyên nghiệp, có ý thức trách nhiệm và văn hóa giao thông. Từ đó, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn thành phố.