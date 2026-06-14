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ClockThứ Hai, 15/06/2026 17:37

Mở rộng không gian hợp tác giữa thành phố Huế và quận Dongnae

HNN.VN - Chiều 15/6, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang đã có buổi tiếp xã giao Đoàn cán bộ chính quyền quận Dongnae (thành phố Busan, Hàn Quốc) do ông Jang Joon-Yong, Quận trưởng làm Trưởng đoàn, nhân chuyến thăm và làm việc tại thành phố Huế.

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Đồng chí Trần Hữu Thùy Giang bày tỏ niềm vui mừng khi được đón tiếp đoàn; đồng thời nhấn mạnh, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa đôi bên đã được vun đắp vững chắc qua nhiều năm. Đây chính là nền tảng cốt lõi để hai địa phương tiếp tục mở rộng dư địa hợp tác trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo thành phố Huế cho biết, mối quan hệ song phương này được kế thừa từ Thỏa thuận hợp tác hữu nghị ký kết năm 2016. Trên nền tảng đó, hai bên liên tục duy trì các hoạt động giao lưu văn hóa, trao đổi đoàn và quảng bá địa phương. Minh chứng là Đoàn đại biểu Dongnae đã tham dự Festival Nghề truyền thống Huế các năm 2017, 2019; ngược lại, Huế cũng cử đoàn tham gia Lễ hội Lịch sử Eupseong Dongnae các năm 2016, 2023 và Lễ hội Lịch sử Dongnae Eupseong lần thứ 31 vào tháng 10/2025.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang tặng quà lưu niệm đến Quận trưởng Jang Joon-Yong  

Phó Chủ tịch UBND thành phố khẳng định Huế đang tập trung phát huy giá trị đô thị di sản, văn hóa, sinh thái và con người; đẩy mạnh hội nhập quốc tế nhằm tạo động lực bứt phá cho kinh tế - xã hội. Với những nét tương đồng về chiều sâu lịch sử và bản sắc văn hóa, Huế kỳ vọng quận Dongnae sẽ tiếp tục là cầu nối thúc đẩy quảng bá hình ảnh cố đô tại Hàn Quốc, đồng thời kết nối sâu rộng hơn với thành phố Busan cùng các đối tác xứ Kim Chi.

Quận trưởng Jang Joon-Yong trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, ấm áp từ phía lãnh đạo thành phố, bày tỏ sự ấn tượng trước vẻ đẹp, tiềm năng của Huế. Đồng thời khẳng định chính quyền Dongnae luôn coi trọng mối quan hệ này và mong muốn hai bên tăng cường hợp tác sâu rộng ở các lĩnh vực mũi nhọn như văn hóa, du lịch, giáo dục và giao lưu nhân dân.

 Hai bên chụp hình lưu niệm tại buổi gặp gỡ 

Ông Jang Joon-Yong chia sẻ, Dongnae là quận trung tâm của Busan, sở hữu nhiều di tích lịch sử, lễ hội lâu đời và nổi tiếng với văn hóa suối nước nóng. Với bản sắc riêng trong cấu trúc đô thị Busan, Dongnae sẵn sàng phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy các hoạt động hợp tác đi vào thực chất, hiệu quả hơn.

Kết thúc buổi tiếp, hai bên thống nhất tiếp tục đẩy mạnh hợp tác theo hướng thiết thực, phù hợp nhu cầu mỗi bên. Trong đó, trọng tâm sẽ là giao lưu văn hóa - nghệ thuật, xúc tiến du lịch, kết nối doanh nghiệp, giao lưu thế hệ trẻ và mở rộng liên kết với các cơ quan, tổ chức tại thành phố Busan.

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 Từ khóa:
Hàn QuốcBusanTrần Hữu Thùy Giangtiếp đónquan hệsong phươngfestival
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