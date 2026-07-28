Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc về Đề án xây dựng “Thành phố Nhiếp ảnh Việt Nam”

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông trao đổi tại buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tại buổi làm việc, đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giới thiệu những nội dung trọng tâm của dự thảo Đề án xây dựng, quảng bá thương hiệu Quốc gia “Thành phố Nhiếp ảnh Việt Nam”. Theo đó, Đề án hướng tới xây dựng một địa phương trở thành trung tâm nhiếp ảnh quốc gia, điểm đến quốc tế về nhiếp ảnh và sáng tạo thị giác; hình thành hệ sinh thái sáng tạo gắn với phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch, truyền thông và công nghệ, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Đề án được triển khai theo mô hình không gian sáng tạo trong giai đoạn 2026 - 2029.

Báo cáo tại buổi làm việc, UBND TP. Huế khẳng định thống nhất cao với mục tiêu của Đề án và đề xuất Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét lựa chọn Huế là địa phương đầu tiên phối hợp xây dựng, triển khai mô hình “Thành phố Nhiếp ảnh Việt Nam”. Thành phố xác định đây không chỉ là một danh hiệu mà còn là mô hình phát triển công nghiệp văn hóa, kết nối giá trị di sản, cảnh quan, du lịch, truyền thông, công nghệ và cộng đồng sáng tạo.

Huế hội tụ nhiều lợi thế nổi bật với nguồn tài nguyên hình ảnh phong phú, hệ thống di sản văn hóa đặc sắc, sở hữu và đồng sở hữu 8 danh hiệu UNESCO, cùng mạng lưới thiết chế văn hóa, bảo tàng, trường nghệ thuật và cộng đồng nhiếp ảnh phát triển, tạo tiền đề thuận lợi để phối hợp tổ chức thí điểm Lễ hội sáng tạo thị giác/Liên hoan Nhiếp ảnh quốc tế từ năm 2027.

Trên cơ sở các nội dung trình bày và báo cáo của địa phương, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận về phối hợp triển khai Đề án tại Huế; phân tích những lợi thế của thành phố về di sản văn hóa, cảnh quan thiên nhiên, không gian đô thị, hạ tầng du lịch, thiết chế văn hóa và kinh nghiệm tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, lễ hội quy mô quốc gia, quốc tế, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm xây dựng lộ trình triển khai Đề án phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang cho rằng, ý tưởng xây dựng thương hiệu Quốc gia “Thành phố Nhiếp ảnh Việt Nam” là phù hợp.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang cho rằng, ý tưởng xây dựng thương hiệu Quốc gia “Thành phố Nhiếp ảnh Việt Nam” là định hướng phù hợp với chủ trương phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo và phát huy giá trị di sản.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các sở, ngành liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chuyên môn của Bộ trong quá trình hoàn thiện Đề án; rà soát, đánh giá các điều kiện về hạ tầng, thiết chế văn hóa, không gian sáng tạo, nguồn nhân lực và khả năng huy động nguồn lực xã hội hóa để xây dựng phương án triển khai phù hợp với thực tiễn của địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh, Đề án không chỉ hướng đến phát triển nhiếp ảnh như một loại hình nghệ thuật mà còn lấy nhiếp ảnh làm hạt nhân kết nối các lĩnh vực văn hóa, du lịch, truyền thông, công nghệ và công nghiệp sáng tạo, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội.

Đánh giá cao những lợi thế nổi bật của thành phố Huế về hệ thống di sản văn hóa, cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa đặc sắc cùng kinh nghiệm tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật mang tầm quốc gia và quốc tế, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho rằng, Huế có nhiều điều kiện thuận lợi để nghiên cứu, triển khai mô hình “Thành phố Nhiếp ảnh Việt Nam”.

Thứ trưởng đề nghị UBND thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chuyên môn của Bộ rà soát, hoàn thiện nội dung Đề án, nghiên cứu xây dựng lộ trình triển khai phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; đồng thời chuẩn bị các điều kiện về hạ tầng, thiết chế văn hóa, không gian sáng tạo, nguồn nhân lực và cơ chế huy động nguồn lực xã hội hóa.