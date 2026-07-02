  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 02/07/2026 18:42

Thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị, bền vững giữa Huế và Cergy

HNN.VN - Chiều 2/7, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh đã có buổi tiếp xã giao đoàn đại biểu thành phố Cergy (Cộng hòa Pháp) nhân chuyến thăm và làm việc tại Huế.

Di sản văn hóa trở thành cầu nối tri thức trong quan hệ Việt Nam-PhápPháp ghi nhận sự hiện diện và đóng góp của doanh nghiệp Việt NamViệt Nam tiếp tục hợp tác với cộng đồng quốc tế nhằm triển khai hiệu quả Công ước 2005Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải trao bản sao Quốc thư cho Bộ châu Âu và Ngoại giao PhápThành phố Cergy hỗ trợ Huế 25.000 Euro khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh trao quà lưu niệm đến bà Malika YEBDRI

Đoàn đại biểu thành phố Cergy do bà Malika YEBDRI, Phó Thị trưởng thứ nhất, phụ trách Văn hóa, di sản văn hóa và Hợp tác quốc tế làm Trưởng đoàn. Về phía thành phố có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh bày tỏ niềm vui mừng khi được đón tiếp đoàn đại biểu Cergy - thủ phủ hành chính, kinh tế năng động của vùng Cergy-Pontoise (Pháp), một đô thị nổi tiếng với bản sắc "thành phố - đồng quê" nhờ các không gian xanh và cảnh quan tự nhiên được bảo tồn toàn diện.

Nhìn lại chặng đường hợp tác, lãnh đạo thành phố cho rằng mối quan hệ giữa hai địa phương ngày càng đi vào chiều sâu thông qua các chương trình giao lưu văn hóa thanh niên giai đoạn 2020 - 2022 và chương trình hợp tác trao đổi văn hóa nghệ thuật, thủ công mỹ nghệ giai đoạn 2023 - 2025. Đặc biệt, lãnh đạo thành phố trân trọng cảm ơn sự chia sẻ kịp thời của chính quyền, nhân dân thành phố Cergy và Hội Party Pris đã hỗ trợ khẩn cấp khoản viện trợ 25.000 Euro cùng nhiều phần quà ý nghĩa giúp người dân địa phương khắc phục hậu quả đợt mưa lũ cuối năm 2025.

Hai bên chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp gỡ  

Bà Malika YEBDRI, Phó Thị trưởng thứ nhất thành phố Cergy bày tỏ niềm xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành trước sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo thành phố. Bà khẳng định Huế luôn là một đối tác đặc biệt, tin cậy của Cergy.

Tại buổi gặp mặt, hai bên thống nhất tiếp tục củng cố, mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị theo hướng thiết thực, hiệu quả và bền vững. Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm bao gồm: Giáo dục đào tạo; tăng cường trao đổi đoàn lãnh đạo và chuyên gia để thúc đẩy hợp tác toàn diện; phát huy thế mạnh di sản của Huế và nghệ thuật đương đại của Cergy trong khuôn khổ các kỳ Festival Huế; chia sẻ kinh nghiệm về quy hoạch đô thị xanh, quản lý không gian công cộng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đồng thời, hai bên tiếp tục triển khai các chương trình trao đổi thanh niên, sinh viên; đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch hai chiều và kết nối các làng nghề, nghệ nhân để bảo tồn, phát huy giá trị thủ công mỹ nghệ truyền thống.

THÁI BÌNH
 Từ khóa:
Cộng hòa PhápHoàng Hải Minhtiếp xã giaoquan hệhợp tácthành phố Cergy
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Doanh nghiệp Việt Nam và Lào hợp tác phát triển Đặc khu kinh tế tại Vientiane

Chiều 28/6, tại thủ đô Vientiane, Lào, diễn ra lễ ký thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa hai doanh nghiệp Việt Nam và Lào, nhằm phát triển Đặc khu kinh tế Long Thành-Vientiane (vốn đầu tư 100% từ Việt Nam) trở thành trung tâm đô thị, thể thao, dịch vụ, giải trí và bất động sản cao cấp.

Doanh nghiệp Việt Nam và Lào hợp tác phát triển Đặc khu kinh tế tại Vientiane
Hợp tác, thu hút khách Nga đến Huế

Quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga phát triển mạnh mẽ và Việt Nam đang là điểm đến hấp dẫn đối với du khách Nga. Trong bối cảnh tiềm năng hợp tác du lịch giữa hai nước còn rất lớn, việc thành phố Huế chủ động các giải pháp gắn kết hợp tác, thu hút khách Nga đến Huế là hướng đi mang lại nhiều cơ hội.

Hợp tác, thu hút khách Nga đến Huế
Việt Nam-Lào hợp tác về phát triển hạ tầng tin cậy số và ứng dụng chữ ký số

Chiều 25/6, tại thủ đô Vientiane (Lào), Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia Việt Nam (NEAC), Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp Trung tâm Internet quốc gia Lào (LANIC), Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào tổ chức Hội thảo Việt Nam-Lào về phát triển hạ tầng tin cậy số và ứng dụng chữ ký số trong các lĩnh vực.

Việt Nam-Lào hợp tác về phát triển hạ tầng tin cậy số và ứng dụng chữ ký số

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top