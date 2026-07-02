Thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị, bền vững giữa Huế và Cergy

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh trao quà lưu niệm đến bà Malika YEBDRI

Đoàn đại biểu thành phố Cergy do bà Malika YEBDRI, Phó Thị trưởng thứ nhất, phụ trách Văn hóa, di sản văn hóa và Hợp tác quốc tế làm Trưởng đoàn. Về phía thành phố có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh bày tỏ niềm vui mừng khi được đón tiếp đoàn đại biểu Cergy - thủ phủ hành chính, kinh tế năng động của vùng Cergy-Pontoise (Pháp), một đô thị nổi tiếng với bản sắc "thành phố - đồng quê" nhờ các không gian xanh và cảnh quan tự nhiên được bảo tồn toàn diện.

Nhìn lại chặng đường hợp tác, lãnh đạo thành phố cho rằng mối quan hệ giữa hai địa phương ngày càng đi vào chiều sâu thông qua các chương trình giao lưu văn hóa thanh niên giai đoạn 2020 - 2022 và chương trình hợp tác trao đổi văn hóa nghệ thuật, thủ công mỹ nghệ giai đoạn 2023 - 2025. Đặc biệt, lãnh đạo thành phố trân trọng cảm ơn sự chia sẻ kịp thời của chính quyền, nhân dân thành phố Cergy và Hội Party Pris đã hỗ trợ khẩn cấp khoản viện trợ 25.000 Euro cùng nhiều phần quà ý nghĩa giúp người dân địa phương khắc phục hậu quả đợt mưa lũ cuối năm 2025.

Hai bên chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp gỡ

Bà Malika YEBDRI, Phó Thị trưởng thứ nhất thành phố Cergy bày tỏ niềm xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành trước sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo thành phố. Bà khẳng định Huế luôn là một đối tác đặc biệt, tin cậy của Cergy.

Tại buổi gặp mặt, hai bên thống nhất tiếp tục củng cố, mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị theo hướng thiết thực, hiệu quả và bền vững. Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm bao gồm: Giáo dục đào tạo; tăng cường trao đổi đoàn lãnh đạo và chuyên gia để thúc đẩy hợp tác toàn diện; phát huy thế mạnh di sản của Huế và nghệ thuật đương đại của Cergy trong khuôn khổ các kỳ Festival Huế; chia sẻ kinh nghiệm về quy hoạch đô thị xanh, quản lý không gian công cộng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đồng thời, hai bên tiếp tục triển khai các chương trình trao đổi thanh niên, sinh viên; đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch hai chiều và kết nối các làng nghề, nghệ nhân để bảo tồn, phát huy giá trị thủ công mỹ nghệ truyền thống.