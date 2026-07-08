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ClockThứ Tư, 08/07/2026 17:01

Xúc tiến đầu tư dự án điện xanh tại Cảng Chân Mây

HNN.VN - Chiều 8/7, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh có buổi tiếp xã giao với ông Kim Joon, Tổng Giám đốc Công ty The Energy Consulting (Hàn Quốc) và các thành viên trong đoàn đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư dự án điện năng lượng xanh tại Cảng Chân Mây.

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Ông Hoàng Hải Minh (giữa) chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn lãnh đạo Công ty The Energy Consulting  

Đại diện Công ty The Energy Consulting thông tin, doanh nghiệp mong muốn triển khai dự án xây dựng hệ thống cấp điện trên bờ (Alternative Maritime Power - AMP) kết hợp hệ thống điện mặt trời tại Cảng Chân Mây. Công nghệ AMP cho phép tàu biển khi cập cảng tắt động cơ diesel và sử dụng nguồn điện từ lưới điện trên bờ, góp phần giảm đáng kể khí thải, tiếng ồn và ô nhiễm môi trường trong quá trình neo đậu.

Theo đề xuất, dự án gồm hệ thống điện mặt trời công suất 3MW và hệ thống AMP công suất 500kW. Khi đi vào vận hành, dự án dự kiến giảm khoảng 60.000 tấn CO₂ trong vòng 20 năm; trong đó 50% lượng tín chỉ carbon tạo ra sẽ được chuyển giao cho phía Hàn Quốc theo cơ chế hợp tác giữa hai bên.

Doanh nghiệp dự kiến triển khai thí điểm dự án tại khu vực bến số 1 và 2, Cảng Chân Mây trong giai đoạn 2026-2027, với vốn đầu tư khoảng 1-2 triệu USD. Sau giai đoạn thí điểm, dự án sẽ tiếp tục được nghiên cứu mở rộng ra khu vực hậu cảng và các bến còn lại, hướng tới mục tiêu xây dựng Cảng Chân Mây trở thành cảng xanh, hiện đại, đáp ứng xu thế phát triển bền vững của ngành hàng hải.

 Khu vực Cảng Chân Mây được Công ty The Energy Consulting tìm hiểu đầu tư dự án điện xanh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh đánh giá cao đề xuất của Công ty The Energy Consulting và cho rằng, việc nghiên cứu đầu tư hệ thống điện xanh tại Cảng Chân Mây phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xanh, chuyển đổi năng lượng và mục tiêu giảm phát thải của thành phố Huế cũng như Việt Nam hiện nay.

Bên cạnh bày tỏ đồng tình, ủng hộ chủ trương nghiên cứu dự án, ông Hoàng Hải Minh đề nghị doanh nghiệp khẩn trương phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế (KKT), công nghiệp thành phố; các sở, ngành, đơn vị liên quan hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo đúng quy định; bảo đảm phù hợp với quy hoạch phát triển cảng biển, quy hoạch năng lượng điện…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh đề nghị phía doanh nghiệp xây dựng lộ trình triển khai cụ thể, sớm đưa dự án vào thực hiện, góp phần xây dựng Cảng Chân Mây trở thành cảng xanh; đồng thời tạo động lực thúc đẩy KKT Chân Mây - Lăng Cô phát triển bền vững, trở thành cực tăng trưởng quan trọng của thành phố Huế và khu vực miền Trung.

Minh Văn
 Từ khóa:
điện xanhchân mâyxúc tiếncơ hộiđầu tưlãnh đạothành phốlàm việchàn quốc
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