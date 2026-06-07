Học giả Trung Quốc đánh giá tích cực mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở Việt Nam

Giáo sư cao cấp Đào Nhất Đào, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Thâm Quyến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đặc khu Kinh tế Trung Quốc trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Trung Quốc. Ảnh: TTXVN

Đó là nhận định của Giáo sư cao cấp Đào Nhất Đào, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Thâm Quyến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đặc khu Kinh tế Trung Quốc.

Giáo sư Đào Nhất Đào cũng cho rằng, ý nghĩa tích cực của mô hình này nằm ở việc tăng hiệu quả quản lý phẳng. Loại bỏ các cấp trung gian và để cấp tỉnh trực tiếp quản lý cấp xã về mặt lý thuyết có thể giảm đáng kể chi phí hành chính và nâng cao hiệu quả truyền tải chính sách. Nguồn lực được phân bổ trực tiếp và dịch vụ được phân cấp. Mô hình này giúp nguồn lực được chuyển trực tiếp hơn đến cấp cơ sở, từ đó tác động tích cực, nâng cao tốc độ phản hồi của các dịch vụ công và góp phần cải thiện đời sống người dân.

Để giải quyết những thách thức trong thời gian tới, Giáo sư cao cấp tại Đại học Thâm Quyến đề xuất Việt Nam nên tập trung vào 3 khía cạnh trong các cuộc cải cách tiếp theo. Thứ nhất, xác định một cách khoa học sự phù hợp giữa “quyền hạn, nguồn lực tài chính và nhân sự” để đạt được một hệ thống thống nhất về quyền, trách nhiệm và quyền lợi.

Thứ hai, Việt Nam có thể sử dụng lợi thế đi sau để phát triển mạnh mẽ nền tảng chính phủ điện tử và quản trị số. Thông qua dữ liệu lớn, điện toán đám mây và các công nghệ khác, chính quyền tỉnh có thể đạt được giám sát thời gian thực và quản lý hiệu quả các vấn đề cấp xã, từ đó giải quyết vấn đề “quản lý quá tải” mà không cần tăng thêm cấp bậc hành chính. Thứ ba, tăng cường năng lực chuyên môn cho cán bộ công chức cơ sở để nâng cao hiệu quả quản lý.

Giáo sư Đào Nhất Đào tin rằng, chừng nào Việt Nam còn kiên định với triết lý phát triển lấy con người làm trung tâm, thì cải cách hệ thống hành chính chắc chắn sẽ mang lại những kết quả tốt đẹp

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