Tiếp cận thị trường trên 1 tỷ dân

Trung Quốc là thị trường du lịch đầy tiềm năng. Ảnh: Khách Trung Quốc đến Huế qua Cảng hàng không Phú Bài

Buổi tọa đàm thu hút 30 doanh nghiệp đến từ Trung Quốc, với sự có mặt của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam. Sự kiện cho thấy, thông qua kênh ngoại giao, Huế có lẽ đang là một thị trường hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư Trung Quốc.

Số liệu tại tọa đàm cho thấy, hiện Trung Quốc đang được xếp vào nhóm nhà đầu tư nước ngoài lớn tại Huế. Với hơn 30 dự án FDI, tổng vốn các doanh nghiệp Trung Quốc đăng ký đầu tư vào Huế là gần 771 triệu USD, chiếm khoảng 16% tổng vốn FDI trên địa bàn. Tập trung vào công nghiệp, năng lượng, dịch vụ và chế biến thực phẩm, hơn 30 dự án đầu tư này đang tạo việc làm cho hơn 9.000 lao động của Huế.

Không dừng lại ở các dự án kinh tế, điều mà Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung kỳ vọng là hợp tác giữa thành phố Huế và các doanh nghiệp Trung Quốc có thể trở thành mô hình kiểu mẫu trong tổng thể quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai Đảng và hai Nhà nước.

Về cơ hội dành cho các nhà đầu tư Trung Quốc ở Huế, dư địa khá lớn, với các lĩnh vực: Phát triển hạ tầng logistics, hạ tầng giao thông kết nối vùng, hạ tầng số, năng lượng xanh; các giải pháp hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu; trí tuệ nhân tạo (AI); công nghiệp bán dẫn; công nghệ sinh học; công nghiệp chế biến, chế tạo thông minh; nông nghiệp công nghệ cao. Lãnh đạo thành phố Huế kỳ vọng, sự hiện diện của các nhà đầu tư Trung Quốc trên các phương diện này sẽ góp phần đưa Huế tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Dư địa cũng chưa dừng lại ở đó khi Huế còn có nhiều tiềm năng thu hút khác, như: Du lịch nghỉ dưỡng chất lượng cao; du lịch chăm sóc sức khỏe; giá trị di sản; y tế chuyên sâu; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng…

Việc các nhà đầu tư tìm thấy cơ hội ở Huế đã rõ. Và một khi thu hút được làn sóng đầu tư mới với những doanh nghiệp uy tín, sẽ mở ra cơ hội việc làm, tạo nguồn thu ngân sách cho địa phương. Nhưng ở chiều ngược lại, cánh cửa nào đang mở ra cho doanh nghiệp Huế tiếp cận thị trường trên 1 tỷ dân?

Thực tế cho thấy, thị trường Trung Quốc là cơ hội lớn cho Việt Nam, bao gồm xuất khẩu nông, thủy sản chính ngạch. Bốn tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc đạt hơn 23 tỷ USD, với ưu thế dành cho rau quả, trái cây (sầu riêng, dừa tươi, thanh long, chuối, xoài, mít); thủy sản (tôm, cá tra, cá ngừ, mực...); hạt điều, cà phê, gạo, chè và thậm chí cả sắn và các sản phẩm từ sắn. Riêng sắn, Trung Quốc hiện thu mua hơn 92% sản lượng của Việt Nam.

Nhìn vào danh mục hàng xuất khẩu cho thấy, thị trường Trung Quốc khá “cởi mở” và đa dạng, trong khi Huế có tiềm năng về biển, đầm phá và nông nghiệp đặc sản.

Cũng từ sắn, Huế có không ít đặc sản về các loại bánh. Một khi bánh Huế đã được xuất khẩu sang thị trường xa xôi và khó tính như Mỹ, thì bánh Huế, tại sao không thể xuất khẩu sang Trung Quốc - một thị trường cận kề, dễ dàng tiếp cận qua đường bộ, đường sắt và đường biển, và chỉ trong phạm vi hơn ngàn cây số? Không chỉ có các loại bánh, đó còn là cơ hội cho quả thanh trà, hạt sen, dầu tràm, phấn nụ Hoàng cung…

Dù biết, thị trường rộng lớn Trung Quốc không chỉ có lợi thế (trước sự cạnh tranh khốc liệt của hàng giá rẻ nội địa và những quy định chặt chẽ về tiêu chuẩn xuất khẩu chính ngạch), nhưng với tiền đề đã có khi cửa ngõ ngoại giao đã mở, cơ hội tiếp cận một thị trường trên 1 tỷ dân đang rất gần với Huế.