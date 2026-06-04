Tăng cường xúc tiến du lịch và đầu tư tại Bắc Kinh

Lãnh đạo TP. Huế gặp gỡ các doanh nghiệp du lịch và nhà đầu tư Trung Quốc

Hội nghị thu hút hơn 30 đơn vị là các hiệp hội du lịch, hiệp hội đầu tư, doanh nghiệp lữ hành và nhà đầu tư Trung Quốc tham gia tìm hiểu cơ hội hợp tác tại Huế. Tại sự kiện, đoàn công tác đã giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh nổi bật của Huế - thành phố di sản, trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc của Việt Nam. Đồng thời chia sẻ định hướng phát triển du lịch, hạ tầng, đô thị xanh, chuyển đổi số và các chính sách thu hút đầu tư của địa phương.

Các doanh nghiệp lữ hành, tập đoàn và nhà đầu tư Trung Quốc bày tỏ sự quan tâm đối với các sản phẩm du lịch văn hóa, nghỉ dưỡng, du lịch di sản của Huế cũng như những cơ hội hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực du lịch, dịch vụ, hạ tầng, phát triển đô thị và năng lượng sạch. Đặc biệt, các nhà đầu tư đánh giá cao định hướng phát triển xanh, bền vững của TP. Huế, cùng tiềm năng hợp tác trong các dự án năng lượng tái tạo, công nghệ tiết kiệm năng lượng và các giải pháp hỗ trợ tăng trưởng xanh. Nhiều ý kiến trao đổi đã mở ra triển vọng hợp tác thiết thực, góp phần thúc đẩy dòng khách du lịch Trung Quốc đến Huế cũng như thu hút các nguồn lực đầu tư chất lượng cao trong thời gian tới.

Thông qua các hoạt động giao lưu, kết nối và trao đổi trực tiếp, hội nghị góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa Huế với các đối tác Trung Quốc, đồng thời quảng bá hình ảnh thành phố di sản, điểm đến hấp dẫn, môi trường đầu tư thuận lợi và định hướng phát triển xanh, bền vững đến cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư quốc tế.