Đường dây rửa tiền xuyên biên giới hơn 564 tỷ đồng qua Campuchia lĩnh án

Các bị cáo trong đường dây rửa tiền trước tòa

Hội đồng xét xử tuyên phạt: Trần Khánh Nhung (SN 2006, Quảng Ninh) 11 năm tù; Vì Thị Cúc (SN 1989, Sơn La) 10 năm 6 tháng tù; Sỳ Ngọc Dung (SN 1972, Đồng Nai) 10 năm tù và Tôn Thất Danh (SN 1997, Đồng Nai) 6 năm tù. Các bị cáo cũng bị buộc nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính.

Theo cáo trạng, đường dây này chuyên sử dụng hàng chục tài khoản ngân hàng của người Việt Nam để tiếp nhận, luân chuyển dòng tiền lừa đảo từ không gian mạng.

Cụ thể, trong tháng 5/2025, hai nạn nhân tại TP. Huế đã bị các đối tượng giả danh cán bộ thuế lừa cài đặt ứng dụng giả mạo eTax Mobile, chiếm quyền kiểm soát điện thoại và hút sạch tổng cộng 1,919 tỷ đồng trong tài khoản. Dòng tiền bất hợp pháp này lập tức được đẩy vào hệ thống của các bị cáo để "làm sạch".

Trong đó, Trần Khánh Nhung giữ vai trò cốt cán tại công ty rửa tiền mang tên “68” (thành phố Bavet, Campuchia), quản lý các tài khoản ngân hàng và tham gia điều phối dòng tiền trực tiếp, chịu trách nhiệm rửa 1,23 tỷ đồng. Các bị cáo Cúc, Dung và Danh đóng vai trò cung cấp hàng loạt tài khoản ngân hàng, trực tiếp thực hiện thao tác "quét mặt sinh trắc học" để hoàn tất các giao dịch chuyển tiền bất hợp pháp, hưởng lợi bất chính từ hàng chục triệu đồng.

Qua sao kê 26 tài khoản ngân hàng của các bị cáo, cơ quan điều tra phát hiện có tới 43.510 giao dịch với tổng số tiền luân chuyển liên tục lên đến hơn 564,5 tỷ đồng. Thủ đoạn chung là dòng tiền quay vòng liên tục, tần suất cực lớn nhưng số dư để lại rất thấp nhằm xóa dấu vết.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, tiếp tay cho tội phạm công nghệ cao và gây cản trở lớn cho công tác điều tra. Vụ án cũng là lời cảnh báo sâu sắc đến người dân trước thủ đoạn giả danh cơ quan thuế để chiếm đoạt tài khoản ngân hàng đang diễn biến phức tạp hiện nay.