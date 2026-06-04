Thúc đẩy hợp tác chuyên sâu giữa Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Đa khoa Taichung

Lãnh đạo BVTW Huế tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Taichung

Sự kiện là diễn đàn học thuật quan trọng nhằm cập nhật những tiến bộ mới trong điều trị, phẫu thuật và ứng dụng công nghệ cao trong y học hiện đại, đồng thời tăng cường hợp tác chuyên môn, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật giữa hai bệnh viện. Đây cũng là hoạt động góp phần thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao.

Hội thảo là diễn đàn học thuật quan trọng nhằm cập nhật những tiến bộ mới trong điều trị, phẫu thuật và ứng dụng công nghệ cao trong y học hiện đại; đồng thời mở rộng hợp tác chuyên môn, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật giữa hai Bệnh viện.

Tham dự hội thảo có GS.TS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc BVTW Huế; GS. Yun-Ching Fu, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Taichung, Trưởng khoa Phẫu thuật Tim mạch Nhi khoa cùng lãnh đạo và các chuyên gia của 2 bệnh viện.

Tại hội thảo, các chuyên gia đã trình bày nhiều báo cáo chuyên sâu, mang tính thực tiễn cao và cập nhật những xu hướng điều trị tiên tiến trên thế giới. Nội dung tập trung vào các lĩnh vực như can thiệp tim mạch trong bệnh tim bẩm sinh và tim cấu trúc; ứng dụng robot Da Vinci trong phẫu thuật tim mạch trẻ em và điều trị ung thư đại trực tràng; phẫu thuật tim trẻ em; xạ trị trong mổ (IORT) đối với ung thư vú giai đoạn sớm; điều trị toàn thân cho bệnh nhân ung thư tụy; phẫu thuật robot gan mật tụy; phẫu thuật nội soi điều trị ung thư đại trực tràng; ứng dụng robot trong phẫu thuật biến dạng cột sống; kỹ thuật UBE trong điều trị thoát vị đĩa đệm và hẹp ống sống thắt lưng.

Nhiều báo cáo khoa học tại hội thảo cũng cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của Bệnh viện Trung ương Huế trong việc tiếp cận, triển khai và làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu ngang tầm quốc tế. Các lĩnh vực như phẫu thuật robot, tim mạch can thiệp, ngoại nhi, ung bướu và ngoại khoa ít xâm lấn đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và mang lại cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân khu vực miền Trung và cả nước.

Không chỉ là nơi gặp gỡ, trao đổi tri thức và công nghệ y khoa hiện đại, hội thảo còn mở ra những định hướng hợp tác lâu dài giữa hai đơn vị trong các lĩnh vực đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật và phát triển các chuyên ngành y học chuyên sâu. Thông qua các chương trình hợp tác quốc tế, Bệnh viện Trung ương Huế tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm y học chuyên sâu hàng đầu khu vực miền Trung, từng bước nâng cao vị thế trên bản đồ y học khu vực và quốc tế, hướng tới mục tiêu phục vụ người bệnh ngày càng tốt hơn.